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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 2 طن ألبان فاسدة داخل سيارة في سمالوط بالمنيا

ضبط ألبان فاسدة
ضبط ألبان فاسدة
ايمن رياض

تمكنت إدارة الطب الوقائي بالإدارة الصحية بمركز سمالوط شمال المنيا، بالتعاون مع مفتشي مكتب الأغذية، من ضبط نحو 2 طن من اللبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي، داخل سيارة بطريق كوم اللوفي، قبل تداوله بالأسواق، مع التحفظ على المضبوطات والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك خلال حملة رقابية نفذتها الأجهزة الصحية المختصة بمركز سمالوط، في إطار جهود الرقابة على الأغذية المتداولة بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأسفرت أعمال الفحص عن ضبط الكمية داخل السيارة، حيث جرى التحفظ على المضبوطات والسيارة المستخدمة في نقلها، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة.

وجاءت الحملة بقيادة الدكتور خلف الكيال، مدير الإدارة الصحية بسمالوط، ضمن جهود الإدارة الصحية ومفتشي الأغذية لتكثيف الحملات الرقابية على المنتجات الغذائية ووسائل نقلها وتداولها، والتصدي للمخالفات التي تمثل خطرًا على الصحة العامة.

وتواصل الإدارة الصحية حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق ووسائل نقل الأغذية، لرصد المخالفات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود مديرية الصحة بالمنيا، تحت إشراف الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لتشديد الرقابة على تداول المنتجات الغذائية، ومنع وصول الأغذية غير الصالحة إلى المواطنين، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة .

المنيا ألبان فاسدة سمالوط

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