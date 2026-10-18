فرص عمل بمشروع الضبعة النووي.. ومديرية العمل: استقبال الطلبات والمقابلات بمركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بالمنيا

يواصل مركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا استقبال طلبات الشباب وإجراء المقابلات الشخصية للالتحاق بـ2000 فرصة عمل توفرها شركة «تيتان الروسية المصرية للإنشاءات» بمشروع الضبعة النووي، بالتعاون مع وزارة العمل، في عدد من المهن الحرفية والفنية، مع إتاحة التقديم أمام شباب جميع محافظات الجمهورية.

محافظ المنيا يتفقد تطوير مدرسة سمالوط الثانوية بنين محافظ المنيا يستجيب لأهالي قرية الشعراوية بخط مياه جديد بتكلفة 5 ملايين جنيه تــعــلــيــم الــمــنــيــا تــوضــح حــقــيــقــة مــا تــم تــداولــه بــشــأن واقــعــة بــمــدرســة ثــانــويــة ببــنــي مــزار

وتشمل الوظائف المطلوبة مبيضَي المحارة، والحدادين والنجارين المسلحين، وفورميجية الخرسانة المسلحة، وعمال عزل الخرسانة، وبرادي التركيبات والمواسير، برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه شهريًا، وفقًا للتخصص والخبرة.

وتوفر الشركة للمقبولين السكن المفروش، وثلاث وجبات يوميًا، ووسائل انتقال مكيفة من السكن إلى موقع العمل والعكس، والتأمين الاجتماعي والصحي، إلى جانب نظام عمل بواقع 24 يومًا مقابل 6 أيام إجازة مدفوعة الأجر. ويشترط ألا يزيد سن المتقدم على 50 عامًا، وأن يكون مصري الجنسية، مع اجتياز المقابلات والاختبارات المطلوبة وتحديد موقفه من الخدمة العسكرية، فيما تتاح الفرص للحاصلين على مؤهلات دراسية وغير الحاصلين عليها.

مركز التدريب المهني

وتستمر المقابلات الشخصية حتى الخميس 22 أكتوبر الجاري، بمقر مركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، شرق النيل، بمحافظة المنيا. وللاستفسار والتقديم، يمكن التواصل عبر الأرقام التالية: 01154577561 – 01134552025 – 01121619967 – 01008952261 – 01273184927 – 01019335067.