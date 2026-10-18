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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد تطوير مدرسة سمالوط الثانوية بنين

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال رفع الكفاءة والتطوير بمدرسة سمالوط الثانوية بنين، لمتابعة معدلات التنفيذ والتجهيزات الجارية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، بشأن الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة بالمدارس، والتوسع في إنشاء الفصول الدراسية، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية واستيعاب الطلاب، والقضاء على الفترات المسائية وخفض الكثافات الطلابية.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد عثمان، مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنيا، أوضح خلاله أن المدرسة تقع على مساحة إجمالية تبلغ 5775 مترًا مربعًا، وأن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة أحد المباني وتجهيز 9 فصول دراسية جديدة لاستيعاب طلاب مدرسة «موريس فرج الإعدادية»، بما يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 57 فصلًا للمرحلتين الإعدادية والثانوية، ويدعم جهود إعادة توزيع الطلاب وتحقيق الاستغلال الأمثل للمنشآت التعليمية.

كما تابع المحافظ أعمال رفع كفاءة الملاعب والتجهيزات الرياضية، والتي تشمل تبليط أجزاء من الملعب وتنجيل المساحات المخصصة للأنشطة الرياضية، بما يوفر بيئة مدرسية متكاملة تساعد الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية وتنمية قدراتهم البدنية والمهارية، إلى جانب الاهتمام بالتحصيل الدراسي.

وأكد اللواء عماد كدواني أن تطوير المدارس وزيادة قدرتها الاستيعابية يمثلان أولوية في خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية والهندسية والجداول الزمنية المحددة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة وتحقيق الاستقرار للعملية التعليمية، والحد من الكثافات الطلابية والفترات المسائية.

ووجّه المحافظ بطلاء جميع المباني داخل المدرسة لتحسين مظهرها العام وتهيئة بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، كما وجّه بالاستفادة من أحد المباني الصغيرة غير المستغلة داخل المدرسة وتحويله إلى فصول دراسية، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، ودعم جهود تخفيف الكثافات الطلابية.

من جانبه، أوضح صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن أعمال التطوير تأتي في إطار التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للأبنية التعليمية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتنفيذ خطط التوسع في الفصول الدراسية وتحسين البيئة التعليمية، بما يدعم انتظام الدراسة، ويهيئ الظروف المناسبة للمعلمين والطلاب، ويسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

المنيا محافظ المنيا سمالوط مدارس

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