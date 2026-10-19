غلق مصنعين ألبان وإعدام 2 طن منتجات مجهولة المصدر بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق، ومدى التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبة أشار الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى قيام فريق عمل إدارة مراقبة الأغذية بصحة الشرقية بالتنسيق مع مفتشى مكتب الأغذية الصحية بالإدارة الصحية بمركز أبوكبير بتنفيذ حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية بمركز أبوكبير وذلك لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية.

وأشار إلي أنه تم ضبط مصنعين لمنتجات للألبان يعملان بدون ترخيص ، وبهما نقص شديد في الإشتراطات الصحية، ويمثلان خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين وتهديد مباشر لسلامتهم.

كما تم ضبط وإعدام ( ٢ طن و٢٥٠ كجم ) أغذية تشمل"جبنة رومي وقشطة وملح"لسوء التخزين وعدم وجود بيانات، ووجود تغير في خواصها الطبيعية وقامت اللجنة بمخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنعين ، لما يمثلاه من خطر داهم على الصحة العامة.

وتم سحب ( ٤ ) عينات وإرسالها للمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها، وتحرير محضرين جنحة صحية بمركز شرطة أبو كبير.

أكد محافظ الشرقية على أهمية الإلتزام بإشتراطات سلامة الغذاء والمنشآت الغذائية يسهم في توفير غذاء آمن للمواطنين، وستتواصل الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات وحماية الصحة العامة.