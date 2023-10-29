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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصر خط أحمر .. إلهام شاهين تحذر من محاولات التآمر

إلهام شاهين
إلهام شاهين

كتبت الفنانة إلهام شاهين رسالة شديدة اللهجة لكل من يحاول تدبير المؤامرات على مصر من قبل دول الغرب ، وذلك أثر الظروف والتحديات الحالية وتفاقم القضية الفلسطينية ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتبت إلهام شاهين ، قائلة: "تحذير.. مصر خط أحمر.. يتآمر العالم على مصر ويحاصرها الغرب بكل إصرار لأنها صاحبة قرار ولا تقبل إملاءات لصالح الأجندات الغربية.. ولأنها رفضت إقامة قواعد عسكرية أمريكية على أرضها.. ولأن جيش مصر هو الأقوى فى المنطقة العربية، بعد توطين تصنيع السلاح محليا وتنويع مصادر التسليح.. واتساع قوة مصر العسكرية مما يزيد نفوذها السياسي"

وأضافت إلهام شاهين ، قائلة: ربنا يحميكى يا مصر يا أم الدنيا.. اللهم احفظ مصر وجيشها وشعبها ورئيسها.. مصر ستكون الصخرة التى تتحطم عليها مؤامرات أهل الشر تاريخيا.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.

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وقد علقت الفنانة  إلهام شاهين على أحداث فلسطين خلال الأيام الماضية  وما يحدث لأهلها من قصف وعنف وقتل مستمر على يد الإحتلال الصهيوني ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

قائلاً: توحدوا يا عرب ففي اتحادكم قوة عظيمة يخشاها الغرب الذي قام بكل المحاولات لإضعافكم وتقسيمكم ونهب ثرواتكم لا تقبلوا إملاءات لصالح الأجندة العربية.

وأضافت إلهام شاهين: كونوا أصحاب قرار مستقل لصالح المنطقة العربية.. الغرب يريد نشر الفوضى في المنطقة العربية وتقسيمنا وتفكيك جيوشنا العربية، قام الغرب بكل المحاولات لإضعاف الجيوش في العراق وسوريا وليبيا وأيضًا في اليمن والسودان.. هذه الدول تحتاج المليارات لإعادة بنائها واستعادة قوتها بعد الخراب والدمار الاقتصادي وأيًا الدمار النفسي للشعوب.

وأردفت إلهام شاهين: أمريكا ليست دولة بل قارة متحدة والاتحاد الأوربي جمع كل الدول الأوربية باختلاف لغاتهم ليكونوا قوة متحدة ولو تم اتحاد العرب سنكون قوة يعمل لها ألف حساب وهذا هو الحلم العربي.

 

إلهام شاهين القضية الفلسطينية

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