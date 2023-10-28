توحدوا يا عرب .. إلهام شاهين تعلق على أحداث غزة

علقت الفنانة إلهام شاهين على أحداث فلسطين وما يحدث لأهلها من قصف وعنف وقتل مستمر على يد الإحتلال الصهيوني ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

توحدوا يا عرب ففي اتحادكم قوة عظيمة يخشاها الغرب الذي قام بكل المحاولات لإضعافكم وتقسيمكم ونهب ثرواتكم لا تقبلوا إملاءات لصالح الأجندة العربية.

وأضافت إلهام شاهين: كونوا أصحاب قرار مستقل لصالح المنطقة العربية.. الغرب يريد نشر الفوضى في المنطقة العربية وتقسيمنا وتفكيك جيوشنا العربية، قام الغرب بكل المحاولات لإضعاف الجيوش في العراق وسوريا وليبيا وأيضًا في اليمن والسودان.. هذه الدول تحتاج المليارات لإعادة بنائها واستعادة قوتها بعد الخراب والدمار الاقتصادي وأيًا الدمار النفسي للشعوب.

وأردفت إلهام شاهين: أمريكا ليست دولة بل قارة متحدة والاتحاد الأوربي جمع كل الدول الأوربية باختلاف لغاتهم ليكونوا قوة متحدة ولو تم اتحاد العرب سنكون قوة يعمل لها ألف حساب وهذا هو الحلم العربي.

وقد علقت الفنانة إلهام شاهين مؤخرًا أيضًا على الأحداث الفلسطينية الجارية من خلال منشور عبر حسابها بموقع إنستجرام .

وكتبت إلهام شاهين ، قائلة :" ولن يتحقق السلام إلا بعودة الحقوق لأصحابها.. وكفانا ضياع أرواح بريئة ليس لها ذنب.. وقتل ودمار وخراب.. نتمنى السلامة لكل وطننا العربى.

وأضافت إلهام شاهين: أكره الحروب بكل أنواعها.. وكفانا ما حدث من كوارث لإخوتنا فى سوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان.. ربنا معاهم جميعًا ومعانا.. أتمنى أن يعيش كل إنسان على أرضه فى أمن وأمان وسلام.

واختتمت إلهام شاهين ، قائلة :"وربنا يحفظ مصر من كل سوء.. ويحميها من محاولات الكيد لها من أعدائها.. تحيا مصر.