إلهام شاهين: الراحل أشرف عبد الغفور قدم الكثير في أدواره الهادفة المحترمة

عبرت الفنانة إلهام شاهين، عن عميق حزنها على وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، مشيرة إلى إن الفنان أشرف عبد الغفور سيظل رغم رحيله باقيا بأعماله الفنية الجميلة، التي ستشاهدها الأجيال المتتالية وتستمتع بها.

وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، أن "الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، هو إنسان جميل ومحترم وصادق وفنان كبير".

وتابعت الفنانة الهام شاهين، أنه الفنان الراحل أشرف عبد الغفور قدم الكثير في أدواره الهادفة المحترمة، وفنان صاحب رسالة وكان نقيب رائع للفنانين".

