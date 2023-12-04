أشرف عبد الغفور في حوار سابق: "جيلي مكنش بياخد ملايين..وقدمت أدوار كوميدية"

كشف الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، في حوار تلفزيوني سابق، عن أن حصول بعض الفنانين الشباب على ملايين الجنيهات في الأعمال الفنية في الوقت الحالي لم يجعله يحزن على ما فاته، "أنا جيلي كان من أجيال الألوفات مش أجيال الملايين، ودي طبيعة العصر".

الراحل أشرف عبد الغفور يتحدث عن المسرح

وأضاف "عبد الغفور"، خلال لقاء تلفزيوني مسجل مع برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة "الحياة" مع الإعلامي عمرو الليثي، أنه قدم العديد من الأعمال الكوميدية ولكن في المسرح، وقليل جدا في التلفزيون، ولكن المسرح شهد على العديد من الأعمال الكوميدية له، والتي تكسر لقب "ملك الأدوار الجادة".

وتابع أشرف عبد الغفور، أنه كان يحب العمل في المسرح ولكن بطقوس معينة، موضحا أن آخر عرض قدمه في المسرح القومي كان عام 2018، وكان عبارة عن أمسية رمضانية في ذاك العام عبارة عن مجموعة أشعار لفؤاد حداد أعدها المخرج أحمد إسماعيل وقدم من خلالها عرض مسرحي.