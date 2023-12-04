أشرف عبد الغفور في حوار سابق: قررت أبطل كلام عشان محدش بيسمع

كشف الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، في حوار تلفزيوني سابق، عن أنه كان قد اتخذ قرارا بالامتناع عن الظهور بشكل كامل في الإعلام قبل أن يسجل تلك الحلقة بسبب العديد من السلبيات التي وجدها انتشرت بقوة في الفترة الأخيرة.

أشرف عبد الغفور يكشف سبب ابتعاده عن الإعلام

وأضاف "عبد الغفور"، خلال لقاء تلفزيوني مسجل مع برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة "الحياة" مع الإعلامي عمرو الليثي: "أنا لقيت إننا بنكلم بعض ولا حد بيسمع ولا حد بيرد، وكلامنا ده ملوش أي شق إيجابي أو مردود، فحسيت ان الأفضل أبطل كلام أحسن".

وتابع أشرف عبد الغفور: "أنا حجزت كرسي في الصالة وقعدت أتفرج أفضل من الكلام".