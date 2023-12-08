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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طوني خليفة: اتهمت بأعمال منافية للآداب وحيازة مخدرات.. كانت تصفية حسابات

الإعلامي طوني خليفة
الإعلامي طوني خليفة

أكد الإعلامي طوني خليفة، أنه في فترة ما وصلت له العديد من الرسائل النصية أنه متهم بشبه المخدرات وأعمال منافية للأداب، مشددًا على أنه تأكد من أن هذه الرسائل لتصفية حسابات ومصدر هذه الرسائل أفريقيا.

وأوضح "خليفة"، خلال لقاءه مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الرسائل كانت مرتبطة بانتقاده لملكة جمال تم اختيارها ملكة جمال في لبنان، وكان هناك خطأ من هذه الفتاة ورد عليها بنقد إعلامي ولكنهم اخترعوا له فضيحة أخلاقية.

وأشار إلى أنه نسى هذا الخبر وهو خبر سخيف ومفبرك، مؤكدًا أنه عرف أن هذا الخبر مصدرة من دفعوا الكثير من الأموال لضخ هذا الخبر والرسائل للعديد من المواطنيين في العالم.

الإعلامي طوني خليفة طوني خليفة المخدرات الرسائل النصية إفريقيا

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