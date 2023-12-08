طوني خليفة: ندمان على تجربة سي بي سي..جابوا ميسي لعبوه حارس مرمى

أكد الإعلامي طوني خليفة، أنه لو عاد به الزمن لتراجع عن فكرة تقديم برنامجه بـ"سي بي سي"، مشددًا على أن هذا القرار كان خاطئ منه ولم يكن صائب في هذا الخيار.

وأضاف "خليفة"، خلال لقاءه مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه ندم على هذه التجربة لأنهم تحدثوا معه عن شئ ووجد شئ آخر، موضحًا أن الخطأ دائمًا لا يأتي من طرف واحد لكنه جاء من طرفين.

وأوضح أنه عمل في الإعلام لمدة 30 عام ولذلك كان لابد أن يكون هناك قرارات خاطئة وأخرى صائبة، مؤكدًا أنه حل هذه المشكلة مع القناة، معقبًا: "سي بي سي جابوني ولاعبوا ميسي حارس مرمى".