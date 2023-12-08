طوني خليفة : أنا ضد المجاهرة وإذا بليتم فاستتروا

علق الإعلامي طوني خليفة، على إعلان بعض المشاهير خوضهم لتجربة المساكنة، قائلا: "مش مع تجربة المساكنة واتمسك بمقاييس المجتمع وكلنا عندنا ثغرات وسقاطات ويفضل نعملها بالمستور ولكن أنا ضد المجاهرة وإذا بليتم فاستتروا ومحدش يقول معنديش معاصي".

تصريحات هامة من طوني خليفة

وأضاف طوني خليفة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن كل بشر معرض للخطأ ولما يغلط ميكونش قدوة بالغلط قياسا لتقاليد المجتمع، متابعا: "أنا بالنسبة لي المساكنة غلط وممكن اعملها بس السر مش العلن، ومربي أولادي على الصح والغلط ولو اخطأ انصحه".

وعن رأيه في الاعلامي الأعلى أجرا، قال: "عمرو اديب طلع وهو الأعلى أجرا وعنده ظروفه الخاصة وعنده متابعة واعلانات تأتي على قناته وبيشتغل مع ناس معهم فلوس تدفع وبرنامجه من أقوى البرامج الموجودة، واحنا في هذا الوضع نطمح لو في حد ناجح كلنا ننجح مش نكسر الناجحين".