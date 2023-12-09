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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كسر في ذراعه .. نجل أحمد عز وزينة داخل غرفة العمليات |شاهد

زينة وأحمد عز
زينة وأحمد عز

أعلنت الفنانة زينة عن إجراء أحد نجليها التوأم لعملية جراحية وذلك بعد تعرضه للكسر في ذراعه  خلال الأيام الماضية.

ونشرت زينة مقطع فيديو لنجلها من داخل غرفة العمليات  دون أن تظهر ملامح وجهه، علي  حسابها الشخصي عبر موقع “إنستجرام" من خلال خاصية الإستوري.

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وقد أعلنت الفنانة زينة عن إصابة أحد نجليها التوءم في ذراعه اليمنى خلال الأيام الماضية، وذلك من خلال إستوري له وهو فى أحد المستشفيات ، على حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وطالبت جمهورها بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتبت زينة ، معلقة: الحمدلله ألف حمد 

وكانت الفنانة زينة قد كشفت عن رأيها في أعمالها الفنية على مدار مشوارها، قائلة إنها دائما غير راضية عن أدائها، وتترك الحكم للجمهور. 

وأوضحت زينة في تصريحات لموقع صدى البلد:" أنا محتاجة أقدم عمل يكون علامة في مشواري، وأنا دايما طول الوقتمش راضية عن نفسي وعن تمثيلي، وعاوزه الناس تقول رأيها.. أنا ولا مجنونة ولا مغرورة.. بس بحاول أجتهد".

وقالت زينة، إنها تقدم شخصية قمر في فيلم الإسكندراني، وهي ست مصرية تكافح وتتورط في علاقة عاطفية وصراعبيناتنين محبين عليها، ولكنها "أشقى بنت ممكن حد يشوفها في حياته”. 

 

وقد نعت الفنانة زينة، صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي، الذي توفى بعد صراع مع المرض.

ونشرت زينة عبر صفحتها الشخصية  بموقع ا انستجرام، عدة صور لها  برفقة الراحل صلاح رمزي، وعلقت قائلة: "الله يرحمك يا صلاح، كنت ملاك بابتسامة وتسامح وطيبة قلب عمري ما شوفت زيك،"الف رحمة عليك يا حبيب قلبي وأخويا، وخالص التعازي للغالي شريف رمزي، والأسرة الكريمة، أرجو منكم الدعاء لصلاح بالرحمة، ولأسرته بالصبر يارب".

زينة أبناء زينة وأحمد عز أزمات أحمد عز

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