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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يعني مصيبة.. زينة توجه رسالة غامضة عبر إنستجرام

زينه
زينه

نشرت الفنانة زينة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت زينة بإطلالة جذابة ومثيرة خطفت بها الأنظار مرتدية شميز بالون الابيض مع مني جيب بألوان مبهجه ومنالناحية الجمالية تركت شعرها تسريحة منسدلا علي ظهرها ومكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جذابه وكشف عن أنوثتها.

 وعلقت علي الصوره قائلة: "من عاش بالمكرمات بالفقر ومن عاش بحسن النية أنقذه الله من كل باليه .. يعني مصيبة".

زينة لـ صدى البلد: أنا مش مغرورة 

وكانت الفنانة زينة قد كشفت عن رأيها في أعمالها الفنية على مدار مشوارها، قائلة إنها دائما غير راضية عن أدائها، وتترك الحكم للجمهور. 

وأوضحت زينة في تصريحات لموقع صدى البلد:" أنا محتاجة أقدم عمل يكون علامة في مشواري، وأنا دايما طولالوقتمش راضية عن نفسي وعن تمثيلي، وعاوزه الناس تقول رأيها.. أنا ولا مجنونة ولا مغرورة.. بس بحاول أجتهد".


 

وقالت زينة، إنها تقدم شخصية قمر في فيلم الإسكندراني، وهي ست مصرية تكافح وتتورط في علاقة عاطفية وصراعبيناتنين محبين عليها، ولكنها "أشقى بنت ممكن حد يشوفها في حياته”. 

الفنانة زينة الوان مبهجة أعمالها الفنية إطلالة جذابة رسالة غامضة فيديوهات إنستجرام عبر انستجرام

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