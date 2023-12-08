الحزن يسيطر على أحمد حلمي أثناء تلقي عزاء شقيقه.. صور

تلقى الفنان أحمد حلمي واجب العزاء فى وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي فى محافظة بنها، والذى توفي اليوم أثر أزمة قلبية تعرض لها.

وكشف الفنان أحمد حلمي عن موعد عزاء شقيقه الأكبر خالد بالقاهرة، وهو بعد غد الأحد بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

انهار أحمد حلمي داخل مسجد ناصر في بنها بمحافظة القليوبية، خلال صلاة الجنازة على شقيقه خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، الذي وافته المنية اليوم.

وأعلنت عائلة الفنان أحمد حلمي صباح اليوم الجمعة وفاة شقيقهم الأكبر خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وقالت الأسرة إن تشييع الجثمان من مسجد ناصر بالفلل فى مدينة بنها عقب صلاة الجمعة وتتلقى الاسرة العزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية ببنها اليوم.

ونعت سالي حلمي شقيقة الفنان أحمد حلمي شقيقها الأكبر علي صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، وكتبت: "أخي خالد حلمي في ذمه الله استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".



