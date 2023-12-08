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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انهيار أحمد حلمي بعد وصول جثمان شقيقه إلى مثواه الأخير.. صور

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

انهار  الفنان أحمد حلمي داخل مسجد ناصر في بنها بمحافظة القليوبية، خلال صلاة الجنازة على شقيقه  خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، الذي وافته المنية صباح اليوم.
وأعلنت عائلة الفنان أحمد حلمي صباح اليوم الجمعة وفاة شقيقهم الأكبر خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وقالت الأسرة أن تشييع الجثمان من مسجد ناصر بالفلل فى مدينة بنها عقب صلاة الجمعة وتتلقى الاسرة العزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية ببنها اليوم. 
ونعت سالي حلمي شقيقة الفنان احمد حلمي شقيقها الأكبر علي صفحتها بموقع التواصل الفيسبوك وكتبت " أخي خالد حلمي في ذمه الله استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمه".

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القليوبية بنها الفنان أحمد حلمى مسجد ناصر في بنها الجهاز المركزي صلاة الجنازة عائلة الفنان أحمد حلمي

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