عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تركي آل شيخ يروج لأحدث عروض موسم الرياض "صوابع زينب"

صدى البلد

روج المستشار تركي ال شيخ عن أحدث مسرحيات موسم الرياض ، في منشور ،  من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

 

وكتب تركي ال شيخ ، معلقًا: مسرحية صوابع زينب … مسرحية كوميدية يعرضها ألمع فنانين الكوميديا في المسرح العالمي في #بوليفارد سيتي من 16 إلى 20 نوفمبر.

مسرحية صوابع زينب

وتدور قصة مسرحية صوابع زينب حول سيدة بهذا الاسم أم لثلاث بنات، هم سندس وداليا ونانسي يعيشون معاً في إحدى الأحياء الشعبية وتدور أهداف زينب في الحياة حول زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم. إلا أنها تواجه صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة وهو ما يجعل من الصعب سيطرتها عليهم، ليبدأ المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها في التقرب منها تدريجياً فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم وسط إطار كوميدي طريف.

ويشارك في بطولة مسرحية صوابع زينب كل من هالة صدقي عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، محمد رضوان.

وقد أعلن المستشار تركي ال شيخ  ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، عن اختياره لعدد من العروض المسرحية لتقديمها في المملكة العربية السعودية . 

وقال تركي ال شيخ ، عبر صفحته علي موقع الصور والفيديوهات الشهير فيسبوك : انهيت منذ دقائق من اعتماد مسرحيات موسم الرياض الرابع … اخترت ٣٣ مسرحية ما بين سعودية وخليجية وعربية وعالمية … حرصت على اعتماد واختيار ٤ مسرحيات سورية واخترت الأفكار المطلوبة جماهيريًا … واعتمدت واخترت المصور ايمن عباس لتصوير وتصميم بوسترات المسرحيات جميعًا. 

وأضاف تركي ال شيخ :  ببساطة سيكون لدينا أكبر موسم مسرحي في العالم العربي … نحن نقف بجانب المسرح في الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض … نحن ندعم الابداع اينما كان… الاسماء ؟ فقط تخيل !… وبالتوفيق لكل المشاركين ونتمنى ان نحظى برضا الجمهور . 

مسرحية صوابع زينب موسم الرياض المستشار تركي آل شيخ هالة صدقي فعاليات موسم الرياض 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

موضوعات متعلقة

بعد أزمته الأخيرة.. بيومي فؤاد يتحدى الجمهور ويروج لأحدث أعماله

انتهاء تصوير فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي

إسرائيل قدمت خدمة للقضية الفلسطينية.. أبرز تصريحات أيمن بهجت قمر

ابني وأخويا وصديقي.. هشام عباس يحتفل بعيد ميلاد نجله

بعد تحديد موعد عرضه في السينمات.. طرح البوسترات التشويقية لفيلم "بلوموندو"|صور

كان ممكن يقبل الدور ويتبرع بالمبلغ.. وفاء عامر تعلق على أزمة محمد سلام

حكاية "روحى فيك" الحلقة 1.. منذر ريحانة مريض نفسي ونور محمود يعالجه |صور

هو حر في قرارته.. وفاء عامر تعلق على أزمة محمد سلام

ترشيحاتنا

محمد بن زايد: القيادات الدينية لهم دور كبير تجاه حماية كوكب الأرض

باحث من رام الله: سكان الضفة الغربية رهائن في يد الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

شاهد.. الأضرار الناتجة عن الضربات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية على تل أبيب

وزير إسرائيلي: هناك حدود لصلاحيات أي دولة فلسطينية مستقبلية

رسميا.. مجلس الوزراء يصدق على قرار زيادة الحد الأدنى للاجور 2023

أول تعليق من الحكومة الفلسطينية على مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماري كوري.. عالمة الفيزياء التي ماتت فداء لعلمها ما قصتها؟

هل ينتقل جدري القرود بالعلاقة الزوجية؟.. الإجابة صادمة

8 أمراض خطيرة تتسبب في السعال الجاف.. احذرها

أقوى بدائل منظفات المقاطعة.. خلطات منزلية للقضاء على البقع الصعبة

فيديو

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ