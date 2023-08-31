33 مسرحية … تركي آل شيخ : سيكون لدينا أكبر موسم مسرحي في العالم العربي

أعلن المستشار تركي ال شيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، عن اختياره لعدد من العروض المسرحية لتقديمها في المملكة العربية السعودية .

وقال تركي ال شيخ ، عبر صفحته علي موقع الصور والفيديوهات الشهير فيسبوك : انهيت منذ دقائق من اعتماد مسرحيات موسم الرياض الرابع … اخترت ٣٣ مسرحية ما بين سعودية وخليجية وعربية وعالمية … حرصت على اعتماد واختيار ٤ مسرحيات سورية واخترت الأفكار المطلوبة جماهيريًا … واعتمدت واخترت المصور ايمن عباس لتصوير وتصميم بوسترات المسرحيات جميعًا.

وأضاف تركي ال شيخ : ببساطة سيكون لدينا أكبر موسم مسرحي في العالم العربي … نحن نقف بجانب المسرح في الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض … نحن ندعم الابداع اينما كان… الاسماء ؟ فقط تخيل !… وبالتوفيق لكل المشاركين ونتمنى ان نحظى برضا الجمهور .

وكان الفنان أحمد حلمى قد قدم مسرحيته "ميمو" في السعودية بدمام للمرة الخامسة وذلك في الفترة من 10الى 12 أغسطس .

وطرحت الشركة المنظمة للمسرحية أسعار التذاكر التي انقسمت إلى خمسة فئات الفئة الأولى من 75 ريال سعودي أي 737 جنيهًا، والفئة الثانية بـ 100 ريال سعودي أي 825 جنيهًا، والفئة الثالثة بـ 200 ريال سعودي أي 1،650 جنيهًا، والفئة الرابعة بـ 300 ريال سعودي أي 2،475 جنيهًا، أما الفئة الخامسة والأخيرة بـ 400 ريال سعودي أي 3،300 جنيهًا