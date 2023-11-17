30 واحد ماتوا من عيلته | انهيار مخرجة فلسطينية شهيرة .. خاص

أعربت المخرجة الفلسطينية ليالي بدر، عن حزنها الشديد لما يتعرض له شعب غزة من قصف وتدمير مستمر خلال هذه الفترة ، واستشهاد بعض الأشخاص من أفراد عائلتها.

وقالت ليالي بدر فى تصريح لـ "صدى البلد": أن حالتها النفسية سيئة للغاية ولا تحتمل شىء بسبب الأحداث الراهنة التى تحدث لبلدها فلسطين.

وأضافت ليالي بدر ، قائلة: استشهد شقيق زوج أختي، والأيام الماضية أيضًا شهدت إستشهاد أكثر من ثلاثين شخص من أفراد عائلته .. معلقة: الله يرحم الجميع .. المجد للشهداء.



ليالى بدر كاتبة سيناريو، ومنتجة ومخرجة فلسطينية، درست صناعة الأفلام في ألمانيا، وكتابة السيناريو في أكاديمية نيويورك للأفلام، وضعت لمستها في عالم السيناريو عبر المسلسل التلفزيونى السعودى «الزهرانية»، وفيلم«أميرة» للمخرج المصرى محمد دياب، وفيلم «بالحلال» للمخرج اللبنانى أسعد فولادكار؛ كما كانت أيضًا عضوًا في لجنة تحكيم العديد من المهرجانات السينمائية الدولية.

كما أنتجت ليالى وعملت كمنتجة مشاركة في العديد من الأفلام منها فيلم «جنينة الأسماك» للمخرج المصري يسرى نصر الله، وفيلم «وجدة» للمخرجة السعودية هيفاء المنصور، والذي شارك في مهرجان البندقية السينمائى؛ وفيلم «هي فوضى» إخراج يوسف شاهين وخالد يوسف.