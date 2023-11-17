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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرفت تربي أولاد وبنات بيحبوا فلسطين.. صفاء سلطان توجه رسالة لوالدها

صفاء سلطان
صفاء سلطان

تذكرت الفنانة صفاء سلطان  والدها بكلمات مؤثرة  من خلال فيديو جمع بأبرز الصور التى جمعتهما سويًا على أنغام أغنية “بنت أبويا” ،  وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلقت صفاء سلطان على الفيديو ، قائلة: ألف رحمه ونور لروحك ياحبيبي بهي الأيام يلي عم نمرق فيها كنت زمان اسمع اني بشبهك بس ما تخيلت اني فعلاً متلك ونسخه منك اشتقتلك بابا نفسي بهي اللحظه نحضر الأخبار سوا وتقلي شو رأيك وتوصفلي كل شي متل ماكنت تحب … ربي يرحمك برحمته ولاتخاف حبيبي عرفت تربي اولاد وبنات بيحبوا فلسطين وهي قضيتهم متل ماامنتنا ووعدناك ورح نوفي بالوعد انا واخواتي واولادنا … بحبك بابا لوسمحتوا الفاتحه لروحه يلي راحت لعند ارحم الراحمين وحلمها كان العوده لبلده جنين.

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تعرض صفاء سلطان للتهديد 

وأعربت الفنانة صفاء سلطان ، خلال الأيام الماضية عن حزنها الشديد عما يحدث فى فلسطين من عنف وقصف مستمر لأهلها ، وأن دعمها المستمر للقضية الفلسطينية أدى إلى تعرضها للتهديد .

وقالت صفاء سلطان ، فى تصريحات لـ" ETبالعربي" : "أنا بنام وخايفة على بلادنا سوريا ومصر ولبنان، من اللي بيحصل وبحس نفسي إني هكون واحدة من الناس اللي بيقولوا يا الله شو بدنا نعمل".

ووجهت صفاء سلطان ، رسالة للفنانين الذى التزموا الصمت ولم يدافعوا عن القضية الفلسطينية ، قائلة: الفنانين دائمًا محملين برسائل ووظيفتهم توصيل هذه الرسائل للناس .. وأنها بالفعل تعرضت للكثير من التهديدات بإغلاق حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، بسبب دعمها المستمر للقضية الفلسطينية ، معلقة: "إذا راح حسابي ما بيفرق معي فى أرواح وأطفال بتروح كل يوم فى مجازر خايف على حسابك ومالك خايف من رب العالمين عندما تسأل".

وعن إصدرها للأغاني التى تدعم القضية الفلسطينية ، قالت صفاء إن الفكرة ليست إنى أعمل أغنية لكن هذا لنشعر شعب فلسطين أننا بنحس فيه ، ولما تكوني شخصية عامة وقدرتي تحكي كلمة بحقهم لم يحتاجوا أكثر من ذلك.

الفنانة صفاء سلطان صفاء سلطان تدعم القضية الفلسطينية فنانين يدعمون القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية الاحتلال الصهيوني

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