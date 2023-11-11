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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لا للذل لا للمهانة.. صفاء سلطان مستمرة في دعم القضية الفلسطينية

صفاء سلطان
صفاء سلطان

عادت الفنانة صفاء سلطان  مجددًا لتعلن عن دعمها  للقضية الفلسطينية  بعد العدوان الأخير الذى حدث ، وأن لا يجب الإستسلام وقبول الذل من أهل غزة ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتبت صفاء سلطان ، قائلة: صفاء ابنة سمير ابن جنين أبناء فلسطين والأردن النشمية الدمشقية.. امرأة حرة مؤمنة وأخت رجال محمد وسلطان وحمزه شعاري لا للذل لا للمهانة.. نعم للعزة ونعم للكرامة، طوفان الأقصى، فلسطين لنا».

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بعد تعرضها للتهديد.. صفاء سلطان تخرج عن صمتها برسالة للصامتين تجاه القضية الفلسطينية

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بعد تهديدها بحذف أغنيتها.. لطيفة: إحنا أتربينا على القضية الفلسطينية

تعرض صفاء سلطان للتهديد 

وقد أعربت الفنانة صفاء سلطان ، خلال الأيام الماضية عن حزنها الشديد عما يحدث فى فلسطين من عنف وقصف مستمر لأهلها ، وأن دعمها المستمر للقضية الفلسطينية أدى إلى تعرضها للتهديد .

وقالت صفاء سلطان ، فى تصريحات لـ" ETبالعربي" : "أنا بنام وخايفة على بلادنا سوريا ومصر ولبنان، من اللي بيحصل وبحس نفسي إني هكون واحدة من الناس اللي بيقولوا يا الله شو بدنا نعمل".

 

ووجهت صفاء سلطان ، رسالة للفنانين الذى التزموا الصمت ولم يدافعوا عن القضية الفلسطينية ، قائلة: الفنانين دائمًا محملين برسائل ووظيفتهم توصيل هذه الرسائل للناس .. وأنها بالفعل تعرضت للكثير من التهديدات بإغلاق حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، بسبب دعمها المستمر للقضية الفلسطينية ، معلقة: "إذا راح حسابي ما بيفرق معي فى أرواح وأطفال بتروح كل يوم فى مجازر خايف على حسابك ومالك خايف من رب العالمين عندما تسأل".

وعن إصدرها للأغاني التى تدعم القضية الفلسطينية ، قالت صفاء إن الفكرة ليست إنى أعمل أغنية لكن هذا لنشعر شعب فلسطين أننا بنحس فيه ، ولما تكوني شخصية عامة وقدرتي تحكي كلمة بحقهم لم يحتاجوا أكثر من ذلك.

الفنانة صفاء سلطان القضية الفلسطينية صفاء سلطان تدعم القضية الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي

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