بعد تهديدها بحذف أغنيتها.. لطيفة: إحنا أتربينا على القضية الفلسطينية

قالت الفنانة لطيفة، إنها تلقت التهديدات بسبب أغنيتها “إلى طغاة العالم” التى تدعم القضية الفلسطينية وما يحدث لأهلها من عنف وقصف على يد الإحتلال الصهيوني.

وعلقت "لطيفة"، من خلال فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، قائلة “أنا بنت تونس وكل العالم شاف تونس عملت إيه بعد القصف والمهاذل والتهجير والتدمير بالبشر اللي بيحصل في غزة”.

وتابعت الفنانة “بنستصعب نضحك ونقول الناس هناك بتعاني، حتى لما تأكل تحس بغضة لأن الناس مش لاقيه تأكل وأشلاء وبعد ما هجرت بيوتها يقصفوها، متعرفش تعبر بالكلام قول رأيك بالفن، الفن طول عمره لازم يكون سلاح مدني، وأم كلثوم بعد حرب 67 لفت العالم العربي كله ولمت اللي بلادها محتجاه من مساعدات، وعبد الحليم وغيرهم من الفنانين اللي تركوا بصمة كبيرة”.

وأضافت “نرجع ونقول كل فنان هو حر في قناعته وتكوينه، الفنانين كتر ألف خيرهم اللي بيعملوا حفلات وبتكون رايحة لمساعدة الفلسطينيين في الأكل والغطاء والأدوية والمساعدات بكل أشكالها هذه رسالة سامية وراقية وكل الناس مستنياها”.

وعن التهديدات التى تلقتها ، قالت لطيفة “عملت أغنية اسمها إلى طغاة العالم، برغم أن مواقع كتير من ضمنها تيك توك، منعوا الأغنية واعطونا تهديد بغلق الأغاني والأكونت بتاعي، إحنا تربينا على القضية الفلسطينية من صغرنا، 70 سنة والشعب الفلسطيني يعاني”.

حذف أغنية إلى طغاة العالم

وقامت بعض منصات السوشيال ميديا ومواقع الأغاني العالمية، بحذف أغنية "إلى طغاة العالم" التي غنتها النجمة لطيفة ، وهي قصيدة للشاعر أبو القاسم الشابي، وألحان جمال سلامة.

وكانت لطيفة أعادت نشر الأغنية، بعد تصاعد أحداث غزة، وعلقت على الفيديو الذي طرحته عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعى، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل، ألا أيها الظالم المستبد.. حبيب الظلام، عدو الحياة، سخرت بأنات شعب ضعيف.. وكفك مخضوبة من دماه، وسرت تشوه سحر الوجود.. وتبذر شوك الأسى في رباه".

جدير بالذكر أن النجمة لطيفة أعلنت تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، وأشقائنا في غزة، لما يتعرضون له من اعتداءات وتجاوزت إنسانية تقوم بها قوات الاحتلال.

تأجيل ألبوم لطيفة

وقد أعلنت الفنانة لطيفة خلال الأيام الماضية عن تأجيل ألبومها الغنائي الجديد تضامنا مع الأحداث الفلسطينية.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”: "حبايبي.. كان من المفروض يتم إصدار باقي أغاني ألبومي Latifa 2023 الأيام اللي فاتت، لكن طبعا كله تأجل بسبب أحداث غزة.. ربنا يرحم الشهداء ويشفي المرضى ويحفظ غزة وأهلها ويا رب يعدي الكابوس ده على خير".