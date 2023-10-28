عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انهيار علا غانم من البكاء لهذا السبب

علا غانم
علا غانم

حرصت الفنانة علا غانم، على تواجدها في مركز الهلال الأحمر المصري، لتقديم المساعدات والدعم لأهالي غزة ، إثرالقصف والعنف المستمر لهم على يد الإحتلال الصهيوني.

ودخلت الفنان علا غانم في حالة انهيار وبكاء هستيري ، وقالت فى تصريحات لـ "عرب وود": نحن عاجزون عن استئناف حياتنا بشكل طبيعي ونشارك في حملات الإغاثة والمساعدات".

txt

بعد أزمة زوجها.. علا غانم: كأنى تعرضت لبركة طين ونضفت فستاني وكملت

txt

تعليق مؤثر من صبا مبارك على أحداث غزة

كشفت الفنانة علا غانم خلال الأيام الماضية عن رغبتها فى تبني طفلة من دولة فلسطين ، وذلك فى تصريحات تليفزيونية ، على هامش زيارتها للهلال الاحمر . 

وقالت علا غانم ، انها قامت بالاستفسار عن إمكانية تبني طفلة استشهدت عائلتها من دولة فلسطين ، مؤكدة ان من الصعب ان تستوعب ان هناك طفل قد يموت بسبب عدم حصوله على لبن لاطعامه.

أزمة علا غانم وطليقها السابق:

وقد علقت  الفنانة علا غانم مؤخرًا على أزمتها مع طليقها السابق ، قائلة أنها لا تعتبر نفسها تعرضت لأزمات ، وأنها دائمًا تعمل على استكمال حياتها بشكل أفضل مما مضي .

وأضافت علا غانم فى تصريحات ل"صدي البلد": أنها لن تفكر فيما حدث لها بعد أزمة أنفصالها وتصريحات طليقها الأخيرة ، وأنها كانت فى محولات كثيرة للتخلص من هذه العلاقة منذ أكثر من 7 سنوات، ولكنها ستستكمل حياتها على أكمل وجه.


وعلقت علا غانم ، قائلة: " أعتبرت نفسي أتعرضت لحفرة زى بركة الطين لمست بس طرف فستاني بس نضفته وكملت وهكمل حياتي بشكل طبيعي".


وتابعت علا غانم: أنها لم تفكر فى عقد جالسات صلح أو تصفية حسابات ، هى فقط منتظرة القانون لإسترجاع كل ما هو سلب منها .


واختتمت علا غانم حديثها بنصيحة للستات قائلة: "كونى قوية وعندك ثقة عالية بنفسك دائمًا ، ومتخليش حاجة تكسرك أبدًا ودافعي عن حقوقك ،  والأزمات دائمًا تقوي ، وكل الدعم لجميع الستات.

أحدث أعمال الفنانة علا غانم هو فيلم  «أولاد حريم كريم» من بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، وهنا داوود، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.. وهو الجزء الثانى من فيلم «حريم كريم» الذي عرض عام 2005، وشارك في الكثير من الفنانين ، وهما: ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين.

علا غانم مركز الهلال الأحمر فيلم أولاد حريم كريم أزمة علا غانم وطليقها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يعلن انتقال لاعب إلى صفوف الأهلي رسميًّا

الصحة تعلن نقل 45 مصابا إلى المستشفيات في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

شبورة الكيلو 134.. القصة الكاملة لـ حادث الـ 100 ضحية على الطريق الصحراوي

في انتظار الإشارة.. فودافون أحد خيارات سكان غزة للتواصل مع العالم

بالفيديو .. لحظة اختراق هاكر أردني لـ القناة الـ13 العبرية

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

العربيات وسط النيران.. اللقطات الأولى لحادث طريق الإسكندرية الصحراوي

شاهد خسوف القمر.. بث مباشر الآن

موضوعات متعلقة

هتبرع بالدم وكلنا لازم نساعد.. إلهام شاهين تدعو لتقديم المساعدات لأهل غزة

توحدوا يا عرب .. إلهام شاهين تعلق على أحداث غزة

عفاف شعيب تعلق على أحداث غزة : أفيقوا يا عرب فالحرب قادمة

حقيقة ترشيح الفيلم الفلسطيني "باي باي طبريا" لجائزة الأوسكار

تعليق مؤثر من صبا مبارك على أحداث غزة

حنان مطاوع عن مسلسل صوت وصورة: سعيدة جدًا بتقديمه ومحدش طرحه قبل كده

إليسا بعد انتهاء خلافها مع روتانا: أخطأت عندما تعاونت مع شركة أخرى

مهرجان الشارقة السينمائي يتبرّع بإيراداته لأطفال فلسطين

ترشيحاتنا

غلق جزئي.. الطرق والكباري تصدر بيان مهم بشأن سيول طريق سفاجا / قنا

شوط أول سلبي بين يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

الأعلى للأجور قرّر | نيفين منصور تعلن مفاجأة سارة للعاملين بالقطاع الخاص

الصحة العالمية: 7 مستشفيات كبرى في غزة مهددة بالإخلاء القسري

سمير فرج: المسيرتان في حادثي طابا ونويبع لم يدخلا المجال الجوي المصري

متخصص: الليلة ستشهد سماء مصر الخسوف وظهور القمر الدموي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها التوت.. 10 أطعمة تخلصك من الاسهال

أطعمة تعالج فقر الدم والأنيميا للحامل .. أهمها العسل الأسود والشمندر

طريقة عمل مخلل الليمون بأسهل الخطوات

أطعمة تساعد على تحسين صحة القلب.. تعرف عليها

فيديو

بسبب هاشتاج starlinkforgaza.. إيلون ماسك يتعهد بحل أزمة قطع الاتصال والانترنت عن غــ زة

تخريج الدورة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري مدارس من الأكاديمية العسكرية

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

32 وفاة وإصابة 57.. كواليس حادث طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ