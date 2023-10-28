عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعليق مؤثر من صبا مبارك على أحداث غزة

صبا مبارك
صبا مبارك

علقت الفنانة صبا مبارك على الأحداث المؤثرة التى يعيشها أهل فلسطين وتفاقم الأزمة بشكل كبير خلال هذه الأيام على يد الاحتلال الصهيوني ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتبت صبا مبارك "غزة تركت وحيدة".

نشرت صبا مبارك مؤخرا أيضا منشور من خلال حسابها الرسمي على موقع موقع فيسبوك، قائلة: كيف يمكن قصف مستشفي .. متي يستيقظ العالم .. توقفوا يكفي إبادة جماعية فى غزة .. عار عليكم تسكتونا هل تنامون الليل؟

txt

إليسا بعد انتهاء خلافها مع روتانا: أخطأت عندما تعاونت مع شركة أخرى

txt

حنان مطاوع عن مسلسل صوت وصورة: سعيدة جدًا بتقديمه ومحدش طرحه قبل كده

مسلسل عنبر 6

وقد صرحت الفنانة صبا مبارك عن تقديم الجزء الثاني من  مسلسلها الجديد عنبر 6 والتى يحتوي على مفاجأت لا تنتهي، مشيرة أن هناك العديد من القصص والخطوط الدرامية الجديدة فى هذا الموسم مختلفة تماما عن الموسم الذي سبقه.

وأضافت صبا مبارك فى حوار مع منصة شاهد المنتجة للمسلسل أن الجزء الثاني من عنبر 6 شهد تحضيرات ضخمة، من حيث الورق والسيناريو وأيضا المشاهد.

وأضافت صبا أن الميزة فى مسلسل عنبر 6 أنه يضم تفاصيل وحكايات من داخل السجون وهذه الحكايات لا تنتهى فدائما ما تجد داخل السجن شخصيات بتفاصيل وقضايا جديدة ومختلفة وهو ما جعلنا نقدم الجزء الثاني من المسلسل.

 يذكر أن مسلسل عنبر 6 بدأ عرض الجزء الثاني منه يوم 12 من الشهر الحالي عبر منصة شاهد، والمسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم صبا مبارك وآيتن عامر.
  وقد طرحت منصة شاهد فيديو يلخص أحداث الموسم الأول من مسلسل عنبر 6، وذلك قبل بدء عرض الموسم الثاني، حيث تقوم المنصة بتذكير المشاهد بأحداثه الجزء الأول لبدء عرض الموسم الجديد.

صبا مبارك القضية الفلسطسينية عنبر 6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة في سعر الدولار مقابل الجنيه

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

أحمد موسى يزف خبر وقوع قائد إسرائيلي في يد المقاومة الفلسطينية

فرج عامر يعلن انتقال لاعب إلى صفوف الأهلي رسميًّا

الصحة: نقل 45 مصابا إلى المستشفيات في حادث مروري على طريق الإسكندرية الصحراوي

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

ماذا حدث فى فيلا المنصورية.. حفل صاخب ينتهى بشكل مأساوي |القصة الكاملة

حصر الضحايا..تصادم عدد كبير من السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

موضوعات متعلقة

حنان مطاوع عن مسلسل صوت وصورة: سعيدة جدًا بتقديمه ومحدش طرحه قبل كده

إليسا بعد انتهاء خلافها مع روتانا: أخطأت عندما تعاونت مع شركة أخرى

مهرجان الشارقة السينمائي يتبرّع بإيراداته لأطفال فلسطين

ضمن خطة البيت الفني.."يوم عاصم جدا" عرض كوميدي جديد على مسرح السلام

عزيز الشافعي يروج لأحدث أغانيه "قولوا لولادكوا" تضامنا مع القضية الفلسطينية

ريهام الشنواني عن كواليس فيلم سكر: اترشحت قبل التصوير بـ 3 أيام

الليلة.. ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

أخبار الفن| أحمد الفيشاوي يدعم القضية الفلسطينية.. ودنيا سمير غانم تحيي ذكرى رحيل والديها

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال: الحرب تتطلب الدخول البري لـ غزة ولا انتصار دون دفع الثمن

مستشار بالأكاديمية العسكرية: رسائل قوية من السيسي للمصريين بشأن الأمن القومي

إيلون ماسك يعلن إتاحة ستارلينك في غزة ولكن لهذه المنظمات فقط

مثقفون: رحيل مهاب نصر خسارة فادحة للشعر العربي

سعر أرخص سيارة من سيتروين 2024 في مصر

حكم مراعاة ترتيب السور عند قراءتها في الصلاة .. هل واجب شرعا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعي قشر البرتقال على وجهك .. نتيجة غير متوقعة

تخريج الدورة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري مدارس من الأكاديمية العسكرية

طريقة عمل صوابع زينب

فتاة فائقة الجمال.. طليق غادة عبدالرازق يعلن ارتباطه بعد أشهر من انفصالهما

فيديو

تخريج الدورة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري مدارس من الأكاديمية العسكرية

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

32 وفاة وإصابة 57.. كواليس حادث طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي

فشلنا نصور.. أحمد الفيشاوى يكشف كواليس فيلمه السيستم مع بسنت شوقى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ