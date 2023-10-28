تعليق مؤثر من صبا مبارك على أحداث غزة

علقت الفنانة صبا مبارك على الأحداث المؤثرة التى يعيشها أهل فلسطين وتفاقم الأزمة بشكل كبير خلال هذه الأيام على يد الاحتلال الصهيوني ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتبت صبا مبارك "غزة تركت وحيدة".

نشرت صبا مبارك مؤخرا أيضا منشور من خلال حسابها الرسمي على موقع موقع فيسبوك، قائلة: كيف يمكن قصف مستشفي .. متي يستيقظ العالم .. توقفوا يكفي إبادة جماعية فى غزة .. عار عليكم تسكتونا هل تنامون الليل؟

مسلسل عنبر 6

وقد صرحت الفنانة صبا مبارك عن تقديم الجزء الثاني من مسلسلها الجديد عنبر 6 والتى يحتوي على مفاجأت لا تنتهي، مشيرة أن هناك العديد من القصص والخطوط الدرامية الجديدة فى هذا الموسم مختلفة تماما عن الموسم الذي سبقه.



وأضافت صبا مبارك فى حوار مع منصة شاهد المنتجة للمسلسل أن الجزء الثاني من عنبر 6 شهد تحضيرات ضخمة، من حيث الورق والسيناريو وأيضا المشاهد.



وأضافت صبا أن الميزة فى مسلسل عنبر 6 أنه يضم تفاصيل وحكايات من داخل السجون وهذه الحكايات لا تنتهى فدائما ما تجد داخل السجن شخصيات بتفاصيل وقضايا جديدة ومختلفة وهو ما جعلنا نقدم الجزء الثاني من المسلسل.



يذكر أن مسلسل عنبر 6 بدأ عرض الجزء الثاني منه يوم 12 من الشهر الحالي عبر منصة شاهد، والمسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم صبا مبارك وآيتن عامر.

وقد طرحت منصة شاهد فيديو يلخص أحداث الموسم الأول من مسلسل عنبر 6، وذلك قبل بدء عرض الموسم الثاني، حيث تقوم المنصة بتذكير المشاهد بأحداثه الجزء الأول لبدء عرض الموسم الجديد.