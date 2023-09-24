عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمة زوجها.. علا غانم: كأنى تعرضت لبركة طين ونضفت فستاني وكملت

صدى البلد

قالت الفنانة علا غانم أنها لا تعتبر نفسها تعرضت لأزمات ، وأنها دائمًا تعمل على استكمال حياتها بشكل أفضل مما مضي .

وأضافت علا غانم فى تصريحات ل"صدي البلد": أنها لن تفكر فيما حدث لها بعد أزمة أنفصالها وتصريحات طليقها الأخيرة ، وأنها كانت فى محولات كثيرة للتخلص من هذه العلاقة منذ أكثر من 7 سنوات، ولكنها ستستكمل حياتها على أكمل وجه.
وعلقت علا غانم ، قائلة: " أعتبرت نفسي أتعرضت لحفرة زى بركة الطين لمست بس طرف فستاني بس نضفته وكملت وهكمل حياتي بشكل طبيعي".
وتابعت علا غانم: أنها لم تفكر فى عقد جالسات صلح أو تصفية حسابات ، هى فقط منتظرة القانون لإسترجاع كل ما هو سلب منها .
وأختتمت علا غانم حديثها بنصيحة للستات قائلة: "كونى قوية وعندك ثقة عالية بنفسك دائمًا ، ومتخليش حاجة تكسرك أبدًا ودافعي عن حقوقك ،  والأزمات دائمًا تقوي ، وكل الدعم لجميع الستات.
بداية الأزمة:
وبدأت الأزمة بين علا غانم و طليقها منذ أن صرحت علا بتعرضها للضرب المبرح والطرد من منزلها على يد بلطجية أستعان بهما زوجها السابق ، وقالت علا غانم، انها تعرضت لهجوم عنيف من قبل بلطجية مما أدى أنها رفعت دعوى خلع ضده.
منشور علا غانم:
يذكر أن الفنانة علا غانم قد كتبت منشور فور تعرضها للضرب والعنف ، لطلب الاستغاثة من المركز القومي ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام.
وعلقت قائلة: "استغاثة للمركز القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وأتعرض للمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل أغيثوني.".

علا غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

“ناسا” تكتشف موعد نهاية العالم| كارثة بقوة 22 قنبلة ذرية تضرب الأرض.. تسببت في انقراض الديناصورات

موضوعات متعلقة

بإطلالة فخمة .. حضور أنوشكا مهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة

بعد أزمتها الأخيرة.. حضور علا غانم مهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة

رغم إصابتها .. نهال عنبر أبرز الحاضرين فى مهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة

إلهام شاهين أبرز الحاضرين في مهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة

محمد شاهين يطرح أحدث أغانيه "داء الغياب"

دايما في أمن واستقرار.. رانيا فريد شوقي تهنئ السعودية باليوم الوطني

ولادي أصحابها.. هالة صدقي تشيد بصداقة شيريهان

بشرى لـ طارق الشناوي: لازم تراعي بتقول إيه عن الستات

ترشيحاتنا

مسألة وقت فقط.. رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية يهدد بتدمير جسر القرم

ديربي مدريد.. أتلتيكو يتفوق على ريال مدريد في الشوط الأول بالدوري الإسباني

هاخد بيت في سينا.. رد مفاجئ من أحد مشايخ أرض الفيروز على طلب أحمد موسى

قرار قضائي بشأن 7 متهمين من أسرة واحدة تنقب عن الآثار بالجيزة

بناء 8 مفاعلات نووية روسية في إيران.. تفاصيل المحادثات بين طهران وموسكو

اختبار ضغط وسكر لـ أحمد موسى على الهواء..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذا السبب.. جثمان طفل من القرن الـ 17 تثير خوفا في بولندا

مسلمة بالوراثة والحجاب حتة قماشة|تصريحات نارية لـ لقاء الخميسي..وهذه قصة خيانتها

لن تصدق حجمه .. أكبر خيار في العالم يثير الدهشة ببريطانيا .. ما سره ؟

سخر من الأهلي على طريقة مرتضى| شوبير يفتح النار على ميدو: اتخضيت من اللي قاله

فيديو

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

تغني وتحتفل.. شاهد آخر فيديو لـ لقاء سويدان قبل صفع ميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ