بعد أزمة زوجها.. علا غانم: كأنى تعرضت لبركة طين ونضفت فستاني وكملت

قالت الفنانة علا غانم أنها لا تعتبر نفسها تعرضت لأزمات ، وأنها دائمًا تعمل على استكمال حياتها بشكل أفضل مما مضي .

وأضافت علا غانم فى تصريحات ل"صدي البلد": أنها لن تفكر فيما حدث لها بعد أزمة أنفصالها وتصريحات طليقها الأخيرة ، وأنها كانت فى محولات كثيرة للتخلص من هذه العلاقة منذ أكثر من 7 سنوات، ولكنها ستستكمل حياتها على أكمل وجه.

وعلقت علا غانم ، قائلة: " أعتبرت نفسي أتعرضت لحفرة زى بركة الطين لمست بس طرف فستاني بس نضفته وكملت وهكمل حياتي بشكل طبيعي".

وتابعت علا غانم: أنها لم تفكر فى عقد جالسات صلح أو تصفية حسابات ، هى فقط منتظرة القانون لإسترجاع كل ما هو سلب منها .

وأختتمت علا غانم حديثها بنصيحة للستات قائلة: "كونى قوية وعندك ثقة عالية بنفسك دائمًا ، ومتخليش حاجة تكسرك أبدًا ودافعي عن حقوقك ، والأزمات دائمًا تقوي ، وكل الدعم لجميع الستات.

بداية الأزمة:

وبدأت الأزمة بين علا غانم و طليقها منذ أن صرحت علا بتعرضها للضرب المبرح والطرد من منزلها على يد بلطجية أستعان بهما زوجها السابق ، وقالت علا غانم، انها تعرضت لهجوم عنيف من قبل بلطجية مما أدى أنها رفعت دعوى خلع ضده.

منشور علا غانم:

يذكر أن الفنانة علا غانم قد كتبت منشور فور تعرضها للضرب والعنف ، لطلب الاستغاثة من المركز القومي ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وعلقت قائلة: "استغاثة للمركز القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وأتعرض للمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل أغيثوني.".