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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة تعلن تأجيل ألبومها تضامنًا مع الأحداث الفلسطينية

لطيفة
لطيفة

أعلنت الفنانة التونسية لطيفة عن تأجيل ألبومها الغنائي الجديد تضامنا مع الأحداث الفلسطينية.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”: "حبايبي.. كان من المفروض يتم إصدار باقي أغاني ألبومي Latifa 2023 الأيام اللي فاتت، لكن طبعا كله تأجل بسبب أحداث غزة.. ربنا يرحم الشهداء ويشفي المرضى ويحفظ غزة وأهلها ويا رب يعدي الكابوس ده على خير".

قامت الفنانة لطيفة بالرد على أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، وذلك فور نشره بيان اعتذار حول ضرب موقع مصري عن طريق الخطأ خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتبت لطيفة عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات تويتر "X": "هو انتو عمى ولا بتستعمووو؟؟ كل حاجه بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟  مدرسة الأونروا كلها أطفال بالخطأ؟ النازحين اللي هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم فى الطريق  بالخطأ؟".

وأردفت لطيفة: "واليوم موقع مصري بالخطأ؟؟ انتو عمي البصيرة والوجود، ووجودكم فى فلسطين هو أكبر خطأ، مافيش غير ربنا سبحانه اللى بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين".

وأنهت حديثها قائلة: "قال خطأ قال، طوفان الأقصى، غزة، طغاة العالم".

بعد أن أعادت لطيفة نشرها.. منصات عالمية تحذف أغنية "إلى طغاة العالم"

قامت بعض منصات السوشيال ميديا ومواقع الأغاني العالمية، بحذف أغنية "إلى طغاة العالم" التي غنتها النجمة لطيفة منذ سنوات، وهي قصيدة للشاعر أبو القاسم الشابي، وألحان جمال سلامة.

وكانت لطيفة أعادت نشر الأغنية، بعد تصاعد أحداث غزة، وعلقت على الفيديو الذي طرحته عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعى، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل، ألا أيها الظالم المستبد.. حبيب الظلام، عدو الحياة، سخرت بأنات شعب ضعيف.. وكفك مخضوبة من دماه، وسرت تشوه سحر الوجود.. وتبذر شوك الأسى في رباه".

جدير بالذكر أن النجمة لطيفة أعلنت تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، وأشقائنا في غزة، لما يتعرضون له من اعتداءات وتجاوزت إنسانية تقوم بها قوات الاحتلال.

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