ربنا يمحيكم إلى أبد الآبدين.. لطيفة تهاجم أفيخاي أدرعي

قامت الفنانة لطيفة بالرد على أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، وذلك فور نشره بيان اعتذار حول ضرب موقع مصري عن طريق الخطأ خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتبت لطيفة عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات تويتر "X": "هو انتو عمى ولا بتستعمووو؟؟، كل حاجه بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟ مدرسة الاونروا كلها أطفال بالخطأ؟، النازحين إلى هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم فى الطريق بالخطأ ؟".

وأردفت لطيفة: "واليوم موقعا مصريا بالخطأ ؟؟، انتو عمي البصيره والوجود، ووجودكم فى فلسطين هو أكبر خطأ، مافيش غير ربنا سبحانه اللى بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين".

وأنهت حديثها قائلة: "قال خطأ قال، طوفان الأقصى، غزه، طغاة العالم".

بعد أن أعادت لطيفة نشرها.. منصات عالمية تحذف أغنية "إلى طغاة العالم"

قامت بعض منصات السوشيال ميديا ومواقع الأغاني العالمية، بحذف أغنية "إلى طغاة العالم" التي غنتها النجمة لطيفة منذ سنوات عاما، وهي قصيدة للشاعر أبو القاسم الشابي، وألحان جمال سلامة.

وكانت لطيفة قد أعادت نشر الأغنية، بعد تصاعد أحداث غزة، و علقت لطيفة على الفيديو الذي طرحته عبر غدد من وسائل التواصل الاجتماعى، قائلة :"حسبي الله ونعم الوكيل، ألا أيها الظالم المستبد ... حبيب الظلام، عدو الحياة، سخرت بأنات شعب ضعيف ... و كفك مخضوبة من دماه، وسرت تشوه سحر الوجود ... و تبذر شوك الأسى في رباه".

الجدير بالذكر أن النجمة لطيفة أعلنت تضامنا الكامل مع الشعب الفلسطيني، وأشقائنا في غزة، لما يتعرضوا له من اعتداءات وتجاوزت إنسانية تقوم بها قوات الاحتلال.