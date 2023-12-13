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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم صداقتهما| سر عدم حضور يسرا لجنازة زوج إيناس عبدالدايم.. شاهد

صدى البلد

نعت الفنانة يسرا ، المهندس مدحت شليق زوج الدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة السابقة، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء 12 ديسمبر، وتشيع جنازته من مسجد الشرطة.

وكتبت يسرا ، من خلال حسابها الشخصي بموقع انستجرام، عبر خاصية الإستوري، قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون خالص عزائي لصديقتي العزيزة الوزيرة إيناس عبد الدايم في وفاة زوجها السيد مدحت شليق تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، وأنزل على قلبك الصبر صديقتي العزيزة على هذا الفراق الأليم، واعتذار عن عدم حضوري لتواجدي خارج البلاد.

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وقررت أسرة زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة، إقامة العزاء غدا الخميس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وانهارت الدكتورة إيناس عبد الدايم، من البكاء أثناء تشييع جثمان زوجها بمسجد الشرطة الشيخ زايد حيث توفى زوجها أمس.

وحرص على حضور جنازة زوج إيناس عبد الدايم عدد من الفنانين منهم أشرف زكى وإيهاب فهمى وتامر عبد المنعم.

وحرصت نقابة السينمائيين على تقديم واجب العزاء ونعي لزوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم الذي رحل منذ قليل.

وجاء في البيان:

“ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المهندس مدحت شليق، زوج الدكتورة ايناس عبد الدايم - وزيرة الثقافة السابقة، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان”.

إيناس عبد الدايم – وزيرة الثقافة يسرا وفاة زوج إيناس عبدالدايم توجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم اخبار يسرا

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