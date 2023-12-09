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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصلة رقص مع فنانات .. فيديو مثير لـ أحمد سعد | شاهد

صدى البلد

نشر الفنان أحمد سعد فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وهو يغني ويرقص برفقة أبرز النجوم العالميين هالي بيري ، لينا ملائكة ، وأدريان برودي على أغنيته الشهيرة وسع وسع..

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وشارك النجم أحمد سعد خلال الأيام الماضية في حفل "روائع السنباطي"، الذي أقام على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي.

وتألق أحمد سعد على المسرح بأغنية "لعبة الأيام" للمطربة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات الشاعر علي مهدي، وألحان رياض السنباطي.ولاقت الأغنية اندماجًا من أحمد سعد وتفاعلًا من قبل الحضور الذين قاموا بالتصفيق فور انتهائه.

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ووجه الفنان احمد سعد، خلال الأيام الماضية، رسالة دعم لأهل غزة؛ بعد قصف قوات الاحتلال لأبراج الاتصال في القطاع، ما أسفر على انقطاعالاتصالات وخدمة الإنترنت في القطاع بالكامل.

وكتب احمد سعد عبر حسابه الشخصي علي موقع تويتر:"فلسطين بنتهار يارتني وسطيهم ".

وقد أثار الفنان أحمد سعد الجدل خلال الفترة الماضية ، بعد أن أعلن عن تسجيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بعتذر لك" مما أدى لتساؤل الكثير من المتابعين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

حيث توقعوا أن أحمد سعد أصدر هذه الأغنية ليوجهها إلى زوجته علياء كنوع من الاعتذار وأنباء عن عودته لها.

بينما وجه بعض المتابعين للفنان أحمد سعد تساؤلا هذا الاعتذار توجهه لمين ليرد أحد المتابعين قائلا : "لثلاثة" في إشارة إلى طليقاته: ريم البارودي وسمية الخشاب وعلياء.

 

أحدث أعمال أحمد سعد أغنية وسع وسع أبناء أحمد سعد حفل روائع السنباطي أحمد سعد يدعم القضية الفلسطينية

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