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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد يجرى البروفات الأخيرة لحفل روائع السنباطي .. صور

صدى البلد

أجرى الفنان أحمد سعد بروفاته الأخيرة  استعدادا لحفل روائع السنباطي المقرر إقامته اليوم الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض .

حفل روائع السنباطي

تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل روائع السنباطي على مسرح أبو بكر سالم،  مع الفنان صابر الرباعي والفنان أحمد سعد، والفنانة مي فاروق والفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنان فؤاد زبادي والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

 

وتتراوح أسعار تذاكر حفل روائع السنباطي، بين الفئات السعرية التالية: 

  • 100 ريال سعودي
  • 180 ريال سعودي
  • 350 ريال سعودي
  • 1800 ريال سعودي
  • 2000 ريال سعودي

ووجه الفنان احمد سعد، خلال الأيام الماضية، رسالة دعم لأهل غزة؛ بعد قصف قوات الاحتلال لأبراج الاتصال في القطاع، ما أسفر على انقطاعالاتصالات وخدمة الإنترنت في القطاع بالكامل.

وكتب احمد سعد عبر حسابه الشخصي علي موقع تويتر:"فلسطين بنتهار يارتني وسطيهم ".

وقد أثار الفنان أحمد سعد الجدل خلال الفترة الماضية ، بعد أن أعلن عن تسجيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بعتذر لك" مما أدى لتساؤل الكثير من المتابعين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

حيث توقعوا أن أحمد سعد أصدر هذه الأغنية ليوجهها إلى زوجته علياء كنوع من الاعتذار وأنباء عن عودته لها.

بينما وجه بعض المتابعين للفنان أحمد سعد تساؤلا هذا الاعتذار توجهه لمين ليرد أحد المتابعين قائلا : "لثلاثة" في إشارة إلى طليقاته: ريم البارودي وسمية الخشاب وعلياء.

 

 

الفنان صابر الرباعي الفنان أحمد سعد الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنانة ريهام عبد الحكيم الفنانة مى فاروق روائع السنباطي ضمن فعاليات موسم الرياض موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية

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