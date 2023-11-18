أخدت منى الحلو وسيبت الوحش .. أحمد سعد يهنىء ابنه بعيد ميلاده

هنأ الفنان أحمد سعد ابنه بذكري عيد ميلاده ، من خلال جمع أبرز اللقطات بينهما، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

لمشاهدة الفيديو من هنا

وعلق أحمد سعد على الفيديو ، قائلاً: ابني الحبيب الغالي أنا بجد بحبك جدا لانك إنسان جميل .. مش لانك الولد الوحيد في حياتي اسمك ذي اسمي ،اخدت مني الحلو وتركت الوحش أنا بجد فخور بيك

كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي احمد احمد سعد".

ووجه الفنان احمد سعد، خلال الأيام الماضية، رسالة دعم لأهل غزة؛ بعد قصف قوات الاحتلال لأبراج الاتصال في القطاع، ما أسفر على انقطاعالاتصالات وخدمة الإنترنت في القطاع بالكامل.

وكتب احمد سعد عبر حسابه الشخصي علي موقع تويتر:"فلسطين بنتهار يارتني وسطيهم ".

وقد أثار الفنان أحمد سعد الجدل خلال الفترة الماضية ، بعد أن أعلن عن تسجيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بعتذر لك" مما أدى لتساؤل الكثير من المتابعين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

حيث توقعوا أن أحمد سعد أصدر هذه الأغنية ليوجهها إلى زوجته علياء كنوع من الاعتذار وأنباء عن عودته لها.

بينما وجه بعض المتابعين للفنان أحمد سعد تساؤلا هذا الاعتذار توجهه لمين ليرد أحد المتابعين قائلا : "لثلاثة" في إشارة إلى طليقاته: ريم البارودي وسمية الخشاب وعلياء.