بعد غياب 21 عاما| يسرا تعود إلى المسرح.. وهذا هو رأيها في ظافر العابدين

كشفت الفنانة يسرا، عن استعدادها لتقديم مسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة ولم تفصح عن تفاصيلها لتعود بذلك إلى المسرح بعد غياب 21 عاما منذ تقديمها مسرحية “لما بابا ينام” مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.

وقالت يسرا فى لقاء ببرنامج سينماتك: “لم أفصح عن تفاصيل المسرحية لانى بخاف من العين”.

وعن مشاركتها فى رمضان المقبل بعمل تليفزيوني، قالت يسرا: “هناك احتمالية أن أظهر فى رمضان المقبل بالنصف الثاني منه وذلك متوقف على انتهاء الأعمال التى وقع عليها الاختيار من مرحلة الكتابة لأن هناك ثلاثة أعمال”.

وأما عن إمكانية مشاركتها الفنان ظافر العابدين في عمل فني يجمع بينهما رد يسرا قائلة: “أنا وظافر أصدقاء وانا اعتبره فنان عالمي وليس فنانا عربيا فقط وأتمنى التعاون سويا في عمل فني لأن لديه إمكانيات فنية هائلة”.

يسرا

وكانت الفنانة يسرا قالت إنها قامت بالتصويت في لجنة بمنطقة الزمالك، متابعة:" الناس كانت بتزغرط وواقفين طوابير من اجل التصويت والمشاركة في الانتخابات".

وأضافت "يسرا" خلال مداخلتها الهاتفية على قناة "صدى البلد"، :" الناس كانوا واقفين طوابير ..وكان هناك تواجد من كافة فئات الشعب"، متابعة: الصوت بيفرق ويجب أن ندعم الدولة لما هو صالح لها".

واسترسلت: "خوفي على الوطن كان سبب أساسي في مشاركتي في الانتخابات، متابعة:" مش خايفة على بلدي وقيادتنا السياسية قادرة على حماية الوطن".

وأوضحت: “رأيت المرأة والشباب والفنانين جميعهم خرجةا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية”.