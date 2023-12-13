عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد غياب 21 عاما| يسرا تعود إلى المسرح.. وهذا هو رأيها في ظافر العابدين

يسرا
يسرا

كشفت الفنانة يسرا، عن استعدادها لتقديم مسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة ولم تفصح عن تفاصيلها لتعود بذلك إلى المسرح بعد غياب 21 عاما منذ تقديمها مسرحية “لما بابا ينام” مع الفنان الراحل علاء ولي الدين. 

وقالت يسرا فى لقاء ببرنامج سينماتك: “لم أفصح عن تفاصيل المسرحية لانى بخاف من العين”. 

وعن مشاركتها فى رمضان المقبل بعمل تليفزيوني، قالت يسرا: “هناك احتمالية أن أظهر فى رمضان المقبل بالنصف الثاني منه وذلك متوقف على انتهاء الأعمال التى وقع عليها الاختيار من مرحلة الكتابة لأن هناك ثلاثة أعمال”. 

وأما عن إمكانية مشاركتها الفنان ظافر العابدين في عمل فني يجمع بينهما رد يسرا قائلة: “أنا وظافر أصدقاء وانا اعتبره فنان عالمي وليس فنانا عربيا فقط وأتمنى التعاون سويا في عمل فني لأن لديه إمكانيات فنية هائلة”.  

متدهورة.. تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للمخرج أحمد البدرى بعد بتر قدمه

في عيد ميلادها| قصة قبلة علا رامي وعادل إمام.. واعتراف بخيانة زوجها

بعد ظهور صادم لابنته.. أحمد الفيشاوى يحلق شعر على الزيرو.. شاهد

حقيقة خلافها مع أنغام وغضب رانيا يوسف.. أسما إبراهيم تكشف أسرار برنامجها

يسرا 

وكانت الفنانة يسرا قالت إنها قامت بالتصويت في لجنة بمنطقة الزمالك، متابعة:" الناس كانت بتزغرط وواقفين طوابير من اجل التصويت والمشاركة في الانتخابات".

وأضافت "يسرا" خلال مداخلتها الهاتفية على قناة "صدى البلد"، :" الناس كانوا واقفين طوابير ..وكان هناك تواجد من كافة فئات الشعب"، متابعة: الصوت بيفرق ويجب أن ندعم الدولة لما هو صالح لها".

واسترسلت: "خوفي على الوطن كان سبب أساسي في مشاركتي في الانتخابات، متابعة:" مش خايفة على بلدي وقيادتنا السياسية قادرة على حماية الوطن".

وأوضحت: “رأيت المرأة والشباب والفنانين جميعهم خرجةا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية”.

الفنانة يسرا الفنان ظافر العابدين الفنان الراحل علاء ولي الدين ظافر العابدين يسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

أسبوع فقط.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب التقلبات الجوية

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

الانتخابات الرئاسية 2024| ننشر نتائج المرشحين الأربعة في 35 لجنة عامة بعد إعلانها في المحافظات

رد صادم من أحمد سليمان على تصريحات مرتضى منصور الأخيرة

موضوعات متعلقة

متدهورة.. تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للمخرج أحمد البدرى بعد بتر قدمه

ليلى علوى تشارك بالانتخابات الرئاسية 2024

في عيد ميلادها| قصة قبلة علا رامي وعادل إمام.. واعتراف بخيانة زوجها

أعصابي تعبت.. فيفى عبده: طبيبي نصحني بالذهاب لدكتور نفسى بسبب مشاهد غزة

هانى عادل يكشف أسرار الرجل الرمادي مع منى الشاذلي

تسمم فى الدم والتنفس صعب.. أحمد البدرى فى حالة حرجة بعد بتر قدمه اليسرى

بسبب "قرض شخصى".. اختفاء زوجة وابن كريم فهمى

غادة رجب وشيكو يدليان بأصواتهما فى الانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

خلال اجتماع 8 وزارات| الصحة توجه بإنهاء المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية

جيش الاحتلال يشن أكثر من 250 هجوما على غزة في 24 ساعة.. فيديو

إسرائيل تعلن مصرع العقيد اسحاق بن باشيت قائد كتيبة جولاني في غزة

حكم التدخين.. الإفتاء: حرام وحرمته ليست على المُدخن وحده وإنما 3 غيره

تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ترصد حادث عسكري بالقرب من باب المندب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجلس الوزراء يبحث الأزمة| كم سيصل سعر كيلو البصل خلال أيام.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة| لن تصدق.. تناول هذه المشروبات لتقوية العظام.. زوجة مجدي الهواري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

منخفض جوي وسيول متوقعة| خارطة سقوط الأمطار بالمحافظات .. وتحذيرات من الأرصاد

زوجة حمدي الميرغني بإطلالة لافتة في عيد ميلاد ابنتها| شاهد

فيديو

إسرائيل تواصل فكرتها المسمومة| حاخام يهودي يدلي بتصريحات تؤكد خطة التهجير.. فيديو

بعد غياب 21 عاما| يسرا تعود إلى المسرح.. وهذا هو رأيها في ظافر العابدين

مقطع فيديو لنائب بولندي يثير الجدل في عيد الحانوكا|لن تتوقع ماذا فعل

من كراتين البيض الورق.. مقطع فيديو صادم لساندويتش برجر |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ