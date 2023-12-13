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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

متدهورة.. تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للمخرج أحمد البدرى بعد بتر قدمه

أحمد البدرى
أحمد البدرى

نشر هانى الشيخ صديق المخرج أحمد البدرى تعليقا جديدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه تفاصيل جديدة عن حالة المخرج أحمد البدرى الصحية بعد بتر قدمه اليسرى بالكامل.

أحمد البدرى 

وقال هانى الشيخ صديق أحمد البدرى : أحمد البدرى حالته بتتدهور، أرجوكم الدعاء له بالشفاء العاجل، يا رب تقوم بالسلامة يا بدري، ويشفيك ويعافيك.

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أحمد البدرى 

وكان علق هانى الشيخ صديق أحمد البدرى قبل ذلك قائلا : صديقي الغالي المخرج أحمد البدري، أرجو من كل اللي يعرفه عن قرب يزورو في المستشفي لأن حالته الصحيه صعبه جدًا جدًا وغير مستقرة.

وأضاف صديق أحمد البدرى : بتر القدم بالكامل رجله الشمال كلها اتشالت وسكر غير مستقر والتنفس صعب جدا وتسمم في الدم، هو في معهد ناصر اللي علي الكورنيش في الرعايه المركزة الزياره من الساعه 4 الي 5 فقط، ادعوا له وزيارة المريض بتفرق معاه كتير لان الوضع صعب، ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بالف سلامه.

وأوضح صديق أحمد البدرى : أرجوكم لما حد يكون قريب منكم وفي عشرة وتعب أو في محنة روحووو زوره واطمنوا عليه بنفسكم بلاش جو البوستات وشغل السوشيال ميديا، ممكن يكون في بعد من زحمة الحياة بس لو حد بينك وبينه عشرة واتحط في موقف أجري وروح له عشان لما تقع تلاقي الناس حواليك، ربنا يشفي ويعافي كل مريض ويشفيك يا بدري.

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