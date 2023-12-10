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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ظهور صادم لابنته.. أحمد الفيشاوى يحلق شعر على الزيرو.. شاهد

أحمد الفيشاوى وابنته
أحمد الفيشاوى وابنته

نشر الفنان أحمد الفيشاوى نقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء تواجده أمام شجرة الكريسماس.

ولفت أحمد الفيشاوى الأنظار اليه بسبب ظهوره بلوك جديد حيث حلق شعره على الزيرو.

يأتى قرار أحمد الفيشاوى بحلاقة شعرها على الزيرو بعد فترة قصيرة من ظهور ابنته بحلاقة شعرها على الزيرو أيضا و أثارت حينها حالة من الجدل الواسع.  

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أحمد الفيشاوى 

كان الفنان أحمد الفيشاوي قد نشر صورًا لأبنه تيتوس ، ليوجه له رسالة دعم وتشجيع له على كل الأشياء التى يقوم بها ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتب أحمد الفيشاوي ، معلقًا: “والدك ووالدتك فخوران بك يا سيدي ، أستمر برافو تيتوس فى كل الأشياء الرائعة التى تفعلها ”.

وكشف الفنان أحمد الفيشاوى خلالالفترة الماضية ، بعض التفاصيل الخاصة بابنه تيتوس من زوجته الألمانية السابقة وذلك بعد اعترافه به منذ فترة قصيرة عبر السوشيال ميديا.

وقال أحمد الفيشاوى فى لقاء ببرنامج et بالعربى : لا أحب الحديث عن حياتى الشخصية كثيرا وابنى تيتوس يعيش مع والدته الألمانية وأراه من حين لآخر.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم عادل مش عادل، البوستر الدعائي للفيلم بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، والمنتظر عرضه في السينمات قريبا.

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي، بوستر فيلم عادل مش عادل عبر حسابه على فيسبوك، وظهر عليه بملامح كارتونيه، وعلق على الصورة قائلا: «قريبًا جدًا».

وأعلنت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" عن عرض الفيلم في شهر يناير بدور العرض السينمائية داخل وخارج مصر.

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