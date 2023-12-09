حقيقة خلافها مع أنغام وغضب رانيا يوسف.. أسما إبراهيم تكشف أسرار برنامجها

خاص صدى البلد..

حلت الإعلامية أسما إبراهيم ضيفة على موقع صدى البلد فى أحدث ظهور لها بعد تعرضها الى وعكة صحية شديدة وكشفت عن تفاصيلها خلال الندوة.

وتحدثت أسما إبراهيم فى ندوة صدى البلد عن مكالمتنا لها قبل لحظات من أزمتها الصحية والتى أسفرت عن نقلها الى إحدى المستشفيات لتتلقى العلاج مؤكدة انها سقطت على الأرض نتيجة مجهود كبير قامت به فى الفترة الأخيرة.

كما كشفت أسما إبراهيم عن حقيقة خلافها مع الفنانة أنغام وقصة غضب رانيا يوسف من حلقة المنتج محمد مختار والتى أثارت حالة من الجدل الواسع.

وتطرقت أسما إبراهيم فى حديثها عن علاقتها بالفنانة زينة وانها لا تمانع من استضافة الفنان احمد عز للحديث عن تفاصيل حياته الفنية والمهنية كما تتمنى أن تستضيف الفنانة شيرين عبد الوهاب للكشف عن تفاصيل كثير بحياتها الفنية والشخصية وتتمنى ان توجه لها السؤال الصعب “أين شيرين عبد الوهاب”.

أسما إبراهيم

وتعرضت الإعلامية أسما إبراهيم، خلال الساعات القليلة الماضية، لـ وعكة صحية مفاجئة، نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات، وطلبت من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها، وذلك بنشرها صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فما تفاصيل حالتها الصحية للإعلامية.

نُقلت الإعلامية أسما إبراهيم خلال الساعات الماضية إلى المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، حيث نشرت عبر خاصية الأستوري على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة لـ ذراعها بينما كانت تتلقى العلاج، وعلقت عليها كاتبه: « الحمد لله».

بعد ما خضعت الإعلامية أسما إبراهيم للعلاج بإحدى المستشفيات طمأنت جمهوها عبر خاصية الأستوري على موقع السوشيال ميديا انستجرام، عن حالتها الصحية قائلة: «أنا بخير الحمد لله، وبشكر كل الناس اللي سألت عليا، الحمد لله أنا شوفت كمية حب منكم، شكرًا من قلبي».

أسما إبراهيم فى ضيافة صدى البلد

أسما إبراهيم فى ضيافة صدى البلد

أسما إبراهيم فى ضيافة صدى البلد

أسما إبراهيم فى ضيافة صدى البلد

أسما إبراهيم فى ضيافة صدى البلد

أسما إبراهيم فى ضيافة صدى البلد

أسما إبراهيم فى ضيافة صدى البلد

أسما إبراهيم فى ضيافة صدى البلد

أسما إبراهيم فى ضيافة صدى البلد

أسما إبراهيم فى ضيافة صدى البلد

أسما إبراهيم فى ضيافة صدى البلد

أسما إبراهيم فى ضيافة صدى البلد

أسما إبراهيم فى ضيافة صدى البلد

أسما إبراهيم فى ضيافة صدى البلد

أسما إبراهيم فى ضيافة صدى البلد

أسما إبراهيم فى ضيافة صدى البلد