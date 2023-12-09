وفاة ملحن شهير تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور

توفى الملحن وليد جويد وهو ما أعلنت عنه ابنته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ولم تعلن عن موعد تشييع الجثمان والعزاء.

وحرص عدد من أصدقاء الملحن وليد جويد أن تنعيه عبر السوشيال ميديا منها الموزع توما والشاعر محمد عاطف.

وليد جويد

وقد قدم وليد جويد عديد من الألحان حيث تعاون مع عدد من المطربين الكبار ولعل من أبرزهم عمرو دياب وتامر عاشور وكان سببا في نجاح أغنية عمرو دياب الشهيرة "كنت في بالى" في 2018 والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت التريند والأكثر استماعا.

أغنية الهضبة عمرو دياب "كنت في بالى" كلمات الشاعر نادر عبدالله ولحن وليد جويد وتوزيع أسامة الهندي وحققت المركز الأول طبقا لمحرك البحث جوجل، متفوقة على جميع الأغنيات التي تم طرحها في نفس التوقيت، بما في ذلك أغنية شيرين عبد الوهاب التي صورتها فيديو كليب وطرحتها بعنوان "نساي" كلمات الشاعر تامر حسين ولحن تامر على وتوزيع النابلسي حيث حلت في المركز الثاني.