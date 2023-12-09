عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة ملحن شهير تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور

وليد جويد
وليد جويد

توفى الملحن وليد جويد وهو ما أعلنت عنه ابنته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ولم تعلن عن موعد تشييع الجثمان والعزاء.

وحرص عدد من أصدقاء الملحن وليد جويد أن تنعيه عبر السوشيال ميديا منها الموزع توما والشاعر محمد عاطف.

وفاة ناهد فريد شوقي.. تعرف على العائلة الفنية من الأب إلى آية سماحة

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

وليد جويد 

وقد قدم وليد جويد عديد من الألحان حيث تعاون مع عدد من المطربين الكبار ولعل من أبرزهم عمرو دياب وتامر عاشور وكان سببا في نجاح أغنية عمرو دياب الشهيرة "كنت في بالى" في 2018 والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت التريند والأكثر استماعا.

أغنية الهضبة عمرو دياب "كنت في بالى" كلمات الشاعر نادر عبدالله ولحن وليد جويد وتوزيع أسامة الهندي وحققت المركز الأول طبقا لمحرك البحث جوجل، متفوقة على جميع الأغنيات التي تم طرحها في نفس التوقيت، بما في ذلك أغنية شيرين عبد الوهاب التي صورتها فيديو كليب وطرحتها بعنوان "نساي" كلمات الشاعر تامر حسين ولحن تامر على وتوزيع النابلسي حيث حلت في المركز الثاني. 

اغنية عمرو دياب الهضبة عمرو دياب وليد جويد وفاة وليد جويد الملحن وليد جويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من غطاء سحابي يغطي البلاد

وفاة ملحن شهير تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

تغريم لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام شباب بلوزداد..ابراهيم سعيد يفجر مفاجأة

بعد التعادل مع شباب بلوزداد| حسام حسن: في حاجة غلط بـ الأهلي

توقعات بانقطاع الانترنت عن العالم والسبب غير متوقع

موضوعات متعلقة

يسرا اللوزى تشارك بتقديم منولوجات عن عزة

إجمالى إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع وأمير كرارة يلاحقه

إيرادات الأفلام.. حسن الرداد يتفوق على الجميع وبيومى فؤاد نمبر 4

فى أحدث ظهور.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة

تعرف على موعد جنازة زوج شقيقة شمس البارودي

صدمة لجمهورها.. أنجلينا جولى تلوح باعتزال الفن نهائيا

إلهام شاهين توجه رسالة إلى سفير مصر فى تونس

بسبب مأساة غزة.. 3 نجوم حرموا أنفسهم من الاحتفال بعيد ميلادهم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

في ذكراه.. صور نادرة لـ كرم مطاوع مع زوجته الأولى وأولاده

هل من شروط التوبة الزواج بالمرأة التي أقمت معها علاقة محرمة

الأولمبية تهنىء اتحاد الشراع بتأهل خلود منسي لأولمبياد باريس

ماذا كان النبي يقول وقت الحروب؟.. 15 دعاء يرعب إسرائيل ويهزمها

عناوين جميع لجان الوافدين فى الانتخابات الرئاسية 2024 بـ أسوان.. مستندات

حسام حسن يكشف عن سيناريوهات مصير كولر بالأهلي.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر فستان يسرا في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| شاهد

بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

نشرة المرأة والصحة| أطعمة تزيد أعراض حساسية الصدر.. 5 مشروبات تقوي مناعتك

الطقس متقلب| ظاهرة جوية جدية تضرب البلاد.. وأمطار رعدية بتلك المناطق

فيديو

وجه مخيف وقدم واحدة.. سيدة تثير الذعر في منطقة الشيخ زايد| فيديوجراف

قاضي الأنسانية يثير الجدل بمقطع فيديو.. لن تتوقع ماذا طلب من متابعيه

تنفطرله القلوب.. طفل يبكي بحرقة بعد قصف الاحتلال لمنزله| شاهد

مقطع فيديو لتدافع وتشابك الناس بالأيدي في تونس بمتجر يثير الجدل|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ