وفاة ناهد فريد شوقي.. تعرف على العائلة الفنية من الأب إلى آية سماحة

توفيت الفنانة ناهد فريد شوقي والتى قدمت للوسط الفنى عدد من الأعمال المهمة التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصري.

وما لا يعرفه الكثير أن بذور عائلة الراحلة ناهد فريد شوقي كبيرة ومتشعبة فنيا حيث أنها ابنة النجمين الراحلين فريد شوقى وهدى سلطان وخالها المطرب محمد فوزى وشقيقتها رانيا فريد شوقى من والدها وابنتها الفنانة ناهد السباعى من زوجها المخرج مدحت السباعي.

كما تمتد عائلة ناهد فريد شوقى إلى أن ابنها الراحل فريد المرشد تزوج من سوسن بدر ثم تزوج من داليا البحيرى وانجب ابنتهما قسمت كان أن ابنها محمد السباعى متزوج من الفنانة آيه سماحة وتعد خالة الفنان أحمد جمال سعيد.

وفاة ناهد فريد شوقى

ونشرت ناهد السباعي تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تنعى فيه والدتها فى أول تعليق بعد رحيلها.

وقالت ناهد السباعي: البقاء لمن له الدوام.. توفيت إلى رحمة الله أمي و كل حياتي ناهد فريد شوقى.. الجنازة عصرا مسجد الشرطة الشيخ

زايد أمام هايبر وان.. البقاء و الدوام لله وحده".

وقد حرص عدد من الفنانين والنقاد على نعى المنتجة ناهد فريد شوقى بكلمات مؤثرة وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالت الناقدة ماجدة خير الله : قلبي مع الفنانة الشابة ناهد السباعي، فقد كانت شديدة الالتصاق بأمها ناهد فريد شوقي، وكانت تتراجع عن الزواج في اللحظات الأخيرة حتى لا تبتعد عنها، كانتا مثل توأم ملتصق.

وأضافت ماجدة خير الله: قابلتهما معا منذ عامين في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، في ندوة لتكريم المنتجة الكبيرة الراحلة ناهد فريد شوقي، وكانت تتمتع وقتها بكامل لياقتها الذهنية والصحية، وتتحدث بوعي عن مشاكل الإنتاج السينمائي والتليفزيوني، تلك المشاكل التي اوقفتها عن استكمال دورها كمنتجه.

وأوضحت ماجدة خير الله: أتمنى أن تستطيع ناهد السباعي التعايش مع أزمة فراق أقرب الناس إلى قلبها، وتنهمك في العمل وتفكر بشكل مختلف في مستقبلها الفني، فهي تتمتع بالموهبة والحضور، وقد حصلت على جائزة تمثيل عن دورها الصعب في فيلم يوم للستات، ولعبت دورا شديد التميز في مسلسل منوره بأهلها، للسيناريست المبدع محمد امين راضي، والمخرج الكبير مقاما يسري نصر الله.

وأشارت ماجدة خير الله: أعرف أن فقدان الأم الصديقة مأساة حقيقية، لن يعوض غيابها مخلوق، ولكن الإنسان يستطيع أن يتعامل ويتعايش مع الألم ويجعل منه، دافعا للاستمرار في تلك الحياة بكل قسوتها وحنانها.

بينما قال الشناوي عن المنتجة ناهد فريد شوقي، «ناهد فريد شوقي سيدة عظيمة راهنت علي الابداع في زمن السبهللة، ابنة الملك فريد شوقي والأسطورة هدى سلطان وخالها العظيم الموسيقار محمد فوزي غادرتنا قبل قليل».

وأضاف طارق الشناوى : «وقفت دائما على الحافة، حافة الخطر أنفقت كل ما لديها علي الفن، وكادت أن تدفع ثمن جرأتها بالسجن، لأنها صرفت أكثر مما تملك من أموال، إلا أنها لم تعرف سوى المغامرة».

وأوضح طارق الشناوى : «حكت لي الكثير عن المسكوت عنه في علاقة هدى سلطان بفريد شوقي، وكيف امتدت لما بعد الطلاق، لدي الكثير لأرويه ولكني لم أستأذنها في النشر، يوما ما سأكتب عما يجوز أن ننشره دون استئذان».

اما دنيا سمير غانم قالت عبر صفحتها على فيسبوك : البقاء لله المنتجة ناهد فريد شوقي خالص التعازي لابنتها الزميلة والصديقة العزيزة ناهد السباعي، وأختها الصديقة العزيزة رانيا فريد شوقي، ربنا يصبركم يارب".

كما نعت الفنانة بشرى الراحلة ناهد فريد شوقى قائلة: "مع السلامة يا ناهد كدة تفاجئينا كدة؟! اللهم لا اعتراض، هتوحشينا وربنا يصبر نودى وكل الاسرة خالص العزاء للعائلة، إنا لله وإنا اليه راجعون".

بينما نشرت الفنانة فيفي عبده صورة للراحلة، عبر حسابها على "فيسبوك"، معلقة عليها: "إنا لله وإنا اليه راجعون وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا رب و يصبر أهلها وأحبابها، خالص العزاء و برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

ناهد فريد شوقى

ناهد فريد شوقى

ناهد فريد شوقى

ناهد فريد شوقى

ناهد فريد شوقى