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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة هدى المفتى وأبيوسف.. صدمة لعشاق ويجز| اعرف التفاصيل

ويجز
ويجز

تعرض متابعو مطرب الراب ويجز إلى صدمة صباح اليوم، الثلاثاء، بعد علمهم باختراق صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وقام مخترق صفحة ويجز على “فيسبوك”، بوضع صورة للفنانة هدى المفتى والفنان أبيوسف، وهو الأمر الذى مثل حالة من الصدمة لدى متابعيه، خاصة أن ويجز لم يكشف حتى الآن ما السبب فى هذا الأمر ولم يرد.

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ويجز 

كتبت جريدة "نيويورك تايمز" مقالًا يسلط الضوء على إنجازات مغنى الراب "ويجز" في الفترة الأخيرة.

وشدد المقال على نجاح "ويجز" في أن يصبح نجمًا عالميًا دون أن يصدر ألبومًا كاملاً، وهدفه الرئيسي هو إحضار الهيب هوب العربي إلى المستوى العالمي.

بالإضافة إلى  تتويج "ويجز" بلقب الفنان الأكثر استماعًا على منصة Spotify في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى 2022، وأصبح الفنان الأول في مصر.

كما قام بأول عرض فني في نهائيات كأس العالم، وهو أيضًا أول فنان عربي يجري جولة عالمية بدعم من شركة الحفلات الكبرى "Live Nation". 

بالإضافة إلى ذلك، أعرب "ويجز" بشكل صريح عن دعمه للقضية الفلسطينية ، وشارك في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في نيويورك وأعلن أيضًا أن جزءًا من عائدات جولته العالمية سيتم تخصيصه لدعم الجهود الإغاثية في قطاع غزة.

فاز مغني الراب المصري أحمد على المعروف باسم "ويجز" بتصنيف قائمة فوربس الشرق الأوسط (30 Under 30) لعام 2023، التي تسلط الضوء على المبدعين الشباب في المنطقة دون سن الثلاثين ممن يحدثون تأثيرًا في مختلف القطاعات، وذلك في النسخة السادسة من قائمة (Under 30 30) التي كشفت عنها مجلة فوربس وتضمنت 145 مبدعًا ومبدعة من 22 جنسية مختلفة، بينهم علماء وباحثون وفنانون ورياضيون.

وتسلط قائمة فوربس الشرق الأوسط (Under 30 30) لعام 2023 الضوء على إنجازات 145 مبدعًا ومبدعة من 22 جنسية مختلفة. حيث يهيمن المصريون على القائمة بواقع 44 شخصًا، يليهم السعوديون بـ 15، ثم لبنان والإمارات والأردن بواقع 14، و13، و10 أشخاص على التوالي. ويقيم متأهلو القائمة في الشرق الأوسط، أو يباشرون أعمالهم وأنشطتهم الرئيسية فيها، ويتوزعون على 20 دولة، ما يعكس مدى تنوع وتأثير قادة المستقبل في المنطقة، حيث تحتضن الإمارات 43 منهم، تليها مصر التي يقيم فيها 36 مرشحًا، السعودية (14)، لبنان (9)، والأردن (6).

تتضمن كل فئة من 4 فئات في القائمة 30 مشاركة، إذ تعد فئة التمويل والتجارة الإلكترونية الأكبر من حيث عدد المشاركين بواقع 44 شخصًا، ثم العلوم والتكنولوجيا والتأثير الاجتماعي بواقع 34 شخصًا لكل فئة، كما تضم فئة الترفيه 33 شخصًا، ويبلغ متوسط أعمار المرشحين 26.6 سنة، أصغرهم لاعبة تنس الطاولة المصرية هنا جودة (15 عامًا)، ولاعب رفع الأثقال العراقي علي عمار الربيعي (18 عامًا).

صفحة ويجز
صفحة ويجز
صفحة ويجز
صفحة ويجز
الفنان أبيوسف هدي المفتي مطرب الراب ويجز مغني الراب ويجز ويجز

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