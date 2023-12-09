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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. صور نادرة لـ كرم مطاوع مع زوجته الأولى وأولاده

كرم مطاوع
كرم مطاوع

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان كرم مطاوع الذى قدم عددا من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ السينما المصرية. 

وقد انتشرت مؤخرا صورة نادرة للفنان كرم مطاوع مع أولاده من زوجته الأولى الدكتورة الإيطالية ميريث فالجوم و هما عادل وكريم. 

وكان كرم مطاوع تعرف عليها أثناء منحة في روما وتم الزواج بينهما في أثناء زيارة لهما لمصر عام 1962، قبل أن يعودا إلى روما لاستكمال الدراسة، وانفصلا بعد سنوات، وسافرت إلى بلدها بصحبة ابنيها.

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الزيجة الثانية لـ كرم مطاوع كانت من الفنانة القديرة سهير المرشدي، والتي كانت طالبة لديه في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأنجبت له ابنته الفنانة حنان مطاوع، واستمر زواجهما 20 عاما.

الفنان الراحل كرم مطاوع تزوج، للمرة الثالثة والأخيرة، لفترة قصيرة من الإعلامية والمذيعة ماجدة عاصم، والدة المذيع الشاب الراحل عمرو سمير، وذلك قبل عام واحد من وفاته.

كرم مطاوع وسهير المرشدى 

وقالت سهير المرشدي إنها اشتبكت مع زوجها الفنان كرم مطاوع بسبب مسرحية "الحامي والحرامي"، حيث شاركت فيها رغم نصيحته لها بعدم الاشتراك فيها، وندمت على مشاركتها في المسرحية، مضيفة: «قولت ياريتني كنت سمعت كلامه».

وقبل عدة سنوات، قالت الفنانة سهير المرشدي -خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب فى برنامج « فحص شامل » الذى يذاع على قناة « الحياة »- إن زوجها الراحل الفنان كرم مطاوع كان أستاذها فى الأكاديمية وكان بينهما كراهية التحريم ، وكان الخلاف بينهما لرغبته فى حضور المحاضرات وهى كانت ترفض ، خاصة أنها كانت محترفة الفن وهى طالبة ، كما أنه كان يخرجها خارج المحاضرات.

وأضافت سهير المرشدي، انها كانت تشاهد كل الأعمال التي كان يخرجها الفنان الراحل ، مشددة على ان علاقة الحب بينهما بدأت منذ عام 71 ، كما أنها كانت تشعر بتركيزه معها في الأعمال التي تقدمها رغم الخلاف الظاهري بينهما. 

كرم مطاوع وزوجته الإيطالية وأولاده
كرم مطاوع وزوجته الإيطالية وأولاده
كرم مطاوع وزوجته الإيطالية وأولاده
كرم مطاوع وزوجته الإيطالية وأولاده
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