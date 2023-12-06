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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب حادث سير مروع.. نجوم فارقوا الحياة بشكل مفاجئ

أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور

مازالت أصداء رحيل الفنان أشرف عبد الغفور تلقى بظلالها على الوسط الفنى خاصة أن وفاته جاءت بشكل مفاجئ حيث لم يعان من أى أمراض وجاء من خلال تعرضه لحادث سير مروع وبعد نقله إلى المستشفى توفى نتيجة توقف عضلة القلب.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم الذين ماتوا بسبب حادث سير.

أشرف عبد الغفور

وتوفى الفنان أشرف عبد الغفور عن عمر يناهز 81 عاما وهو والد الفنانة ريهام عبد الغفور، إثر حادث تصادم.

أشرف عبد الغفور 

تم نقل جثمان النجم أشرف عبد الغفور لمشرحة أحد المستشفيات بالشيخ زايد وتم نقل زوجته للعناية المركزة لخطورة حالتها جراء حادث تصادم ضخم بالشيخ زايد.

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جورج الراسى

وكشفت تقارير إخبارية لبنانية، عن وفاة المطرب جورج الراسي - شقيق الفنانة نادين الراسي، بعد تعرضه الى حادث سير مروع.

وذكر موقع LBC اللبناني، أن جورج الراسي، كان يستقل سيارته بصحبة صديقته وتدعى (ز.م) وفجأة اصطدمت سيارته بالرصيف على طريق عام المصنع، وتهشمت السيارة كليا.

جورج الراسى 

وأفاد الموقع اللبناني، أنه جراء هذا الحادث لفظ جورج الراسي أنفاسه الأخيرة وصديقته أيضا، بعد حادث أليم أصبح حديث الشارع اللبناني.

ورحل جورج الراسي بهذا الحادث، في سن صغير، وذلك عن عمر يناهز 42 عاما، إذ ولد المطرب اللبناني في ديسمبر عام 1980.

عمر خورشيد

اما الموسيقار عمر خورشيد هو أول من أدخل آلة الجيتار في الموسيقى الشرقية بمصر، ولد عام 1945 وتوفي عام 1981 جراء حادث مروري، وعمل مع عدد من الفنانين الكبار أمثال محمد عبدالوهاب، وفريد الأطرش، وعبدالحليم حافظ، وأم كلثوم، كعازف للجيتار قبل أن يتجه للتمثيل ومن أفلامه "ابنتي العزيزة" و"جيتار الحب"، وله عدد من المسلسلات مثل "الخماسين"، و"الحائرة"، و"الحمامة"، و"الثأر"، و"آنسة"، وهو شقيق الفنانة شريهان.

عمر خورشيد

غنوة

كما توفيت المطربة والممثلة غنوة محمد علي سليمان، في ١٢ أكتوبر عام ٢٠١٨ ، إثر إصابتها فى حادث سير، حيث تم نقلها إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس حتى فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها.

يذكر أن "غنوة" هى ابنة الموسيقار والملحن محمد علي سليمان وأخت الفنانة أنغام، وظهرت فى بداية حياتها الفنية كمطربة ثم دخلت مجال التمثيل من بوابة "الأب الروحى". 

غنوة 
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