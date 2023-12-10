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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف إدريس يعلن عن بتر قدم مخرج شهير بمعهد ناصر .. تفاصيل

شريف إدريس
شريف إدريس

نشر الفنان شريف إدريس تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن بتر قدم المخرج أحمد البدري بسبب الأزمة الصحية التى تعرض لها حيث يعاني من مرض السكر. 

أحمد البدرى

وكتب شريف إدريس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري.. ربنا يتمم شفاك علي خير.. للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر.. دعواتكم بالشفاء".

شريف أدريس

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شريف أدريس

وكانت آخر أعمال الفنان شريف أدريس مسلسل سوق الكاتنو الذى عرض فى مضان الماضى نع الفنان أمير كرارة والمخرج حسين المنباوى

وعلق الفنان شريف إدريس، على مشاركته في مسلسل سوق الكانتو، قائلا: "أنا اتخضيت أما كنت بقرأ الورق من مشاهد الأكشن".

وأضاف الفنان شريف إدريس، خلال لقائه ببرنامج "حصاد الدراما"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "بدأت أنزل جيم، ولما بدأنا تصوير كنت بدخل على الأستاذ أمير كرارة في اللوكيشن بجسمي طلع عليا اسم "بروس لي".

وأشار الفنان شريف إدريس،: "الموضوع صعب جدا في مشاهد الأكشن بالرغم من أن فيه مدربين متخصصين".

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