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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

السيد البدوي يؤسس مركز الوفد للتوثيق والتراث.. وشريف عارف مديرًا للمركز استعدادًا لافتتاحه في عيد الجهاد

السيد البدوي
السيد البدوي

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتأسيس «مركز الوفد للتوثيق والتراث»، ليكون منصة متخصصة لحفظ وتوثيق التاريخ السياسي والحزبي للوفد ودوره في الحركة الوطنية المصرية، مع تعيين الكاتب شريف عارف مديرًا للمركز، تمهيدًا لافتتاحه بالتزامن مع الاحتفال بذكرى عيد الجهاد في 13 نوفمبر 2026.

وجاء القرار رقم (261) لسنة 2026، الصادر بتاريخ 1 أكتوبر، بتأسيس المركز بمقر مكتبة الوفد المصري بالمقر الرئيسي للحزب، استنادًا إلى لائحة النظام الأساسي للحزب ولائحة اللجان الإقليمية، والقرار رقم (37) الصادر في 9 مارس 2026، انطلاقًا من الدور التاريخي الذي اضطلع به الوفد في الحياة السياسية والعامة على مدار قرن كامل.

3 وحدات متخصصة لتوثيق تاريخ الوفد

وحدد القرار الهيكل الرئيسي للمركز من خلال ثلاث وحدات متخصصة؛ الأولى للتوثيق السمعي والبصري وإنتاج الملتيميديا الوثائقية، والثانية للوثائق وتسجيل تراث العائلات الوفدية، والثالثة للسرد، وتتولى توثيق دور الوفد في الحياة العامة المصرية من خلال الأعمال الأدبية والشهادات الشفاهية للمعاصرين والخبراء.

وتستهدف هذه الوحدات جمع وحفظ مختلف المواد والشهادات التي توثق تاريخ الحزب وإسهاماته، وتقديمها في صورة منظمة تتيح التعرف على محطاته التاريخية ودوره في الحياة الوطنية.

شريف عارف مديرًا.. و3 مراحل لتجهيز المركز

ونص القرار على تعيين الكاتب شريف رشاد عارف حمدون، المعروف باسم شريف عارف، مديرًا لمركز الوفد للتوثيق والتراث، على أن تنفذ أعمال المركز وفق ثلاث مراحل رئيسية، تشمل الجمع والفرز والعرض.

وحدد القرار بداية نوفمبر 2026 موعدًا أقصى للانتهاء من أعمال الإعداد والتجهيز، تمهيدًا لافتتاح المركز خلال احتفالات حزب الوفد بذكرى عيد الجهاد في 13 نوفمبر المقبل.

العمل بالقرار من تاريخ صدوره

واختتم القرار بالنص على العمل بأحكامه اعتبارًا من تاريخ صدوره في الأول من أكتوبر 2026، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه من قرارات، بما يمهد لبدء أعمال تأسيس المركز وتجهيزه وفق المواعيد المحددة.

السيد البدوي شريف عارف حزب الوفد

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