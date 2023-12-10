معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

تعرضت الإعلامية فجر السعيد إلى موقف محرج أثناء تواجدها فى مطار الكويت حيث قرر أحد معجبيها أن يعرض عليها الزواج بالمطار.

وقام أحد معجبيها بعرض الزواج عليها قائلا فى فيديو له انتشر عبر السوشيال ميديا: أنا عمرى 36 عاما وكنت متزوج وزوجته توفيت ولدى 6 أولاد وأتمنى الزواج منك.

وجاء رد الإعلامية فجر السعيد قائلة : أنا عمرى 35 ونصف ولم أتزوج من قبل ولكن كيف أتزوجك وأنا لا أعرفك وهذه أول مرة أراك فى حياتى.

وأعربت فجر السعيد عن اندهاشها من عرض الزواج عليها فى مطار الكويت.

فجر السعيد

وكانت تعرضت فجر السعيد من قبل إلى منع دخولها لبنان وهو ما كشفت عن تفاصيل ما حدث معها في لبنان عبر تغريدة لها علي تويتر قائلة "أنّه تمّ التحقيق معها في مطار بيروت الدولي قرابة 5 ساعات، قبل أن تكشف أنّ السلطات وضعت اسمها ضمن قائمة الممنوعين من دخول البلاد بسبب مواقفها السياسية".

كما نشرت السعيد مقطع فيديو، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، روَت فيه حيثيات ما حصل معها في المطار.

وذكرت أيضا "انتظرت لأكثر من ساعتين قبيل ختم جوازات السفر، وعند الوصول إلى عنصر الأمن العام طلب منها مرافقته إلى مكتب الأمن العام، حيث أُبلِغت بمنعها من دخول لبنان".

وأضافت "لم أستطع التواصل مع السفارة الكويتية بسبب انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت، كما مُنِعت من الانتظار حتى موعد الرحلة الجديدة صباحاً في صالة الانتظار الخاصة بدرجة رجال الأعمال".

واستكملت: "كل دولة حرّة في قوانينها، وأنا احترم قوانين البلدان الأخرى مثل ما أحترم القانون الكويتي".

وأردفت : "لن أفرض نفسي على أيّ دولة، وهذا لا يعني أنّني لا أحب الشعب اللبناني وتفاجأت بمحبة الناس في المطار".

وواصلت "الموضوع سياسي بحت ولم أقم بجريمة، بل ما حصل نتيجة آرائي السياسية، إذ باتت إحدى الجهات لا تتحمّل الرأي الآخر".