بعد بتر قدمه.. تفاصيل الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري

أثار الفنان شريف أدريس حالة من الجدل الواسع وصدمة بالوسط الفنى عندما أعلن عن تعرض المخرج أحمد البدرى إلى أزمة صحية وقام الأطباء بمعهد ناصر ببتر قدمه.

مرض أحمد البدرى

وكان تعرض أحمد البدرى إلى أزمة صحية شديدة، حيث كان يعاني من مرض السكر وهو الأمر الذى تسبب له فى جرح شديد فى القدم والذى وصل إلى حد الغرغرينة، وهو الأمر الذى دفع الأطباء إلى ضرورة بار قدمه.

وكان ظهر أحمد البدرى فى الفترة الأخيرة وتحديدا بعزاء الفنان الراحل أشرف مصيلحى وقدمه فى الجبس، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل.

أحمد البدرى

شريف أدريس وأحمد البدرى

نشر الفنان شريف إدريس تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن بتر قدم المخرج أحمد البدري بسبب الأزمة الصحية التى تعرض لها حيث يعاني من مرض السكر.

شريف أدريس

وكتب شريف إدريس : "ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري.. ربنا يتمم شفاك علي خير.. للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر.. دعواتكم بالشفاء".