تسمم فى الدم والتنفس صعب.. أحمد البدرى فى حالة حرجة بعد بتر قدمه اليسرى

نشر صديق المخرج أحمد البدرى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه تفاصيل جديدة عن حالة المخرج أحمد البدرى الصحية بعد بتر قدمه اليسرى بالكامل.

وقال هانى الشيخ صديق أحمد البدرى: صديقي الغالي المخرج أحمد البدري، أرجو من كل اللي يعرفه عن قرب يزوره في المستشفي لأن حالته الصحيه صعبه جدًا جدًا وغير مستقرة.

وأضاف صديق أحمد البدرى : بتر القدم بالكامل رجله الشمال كلها اتشالت وسكر غير مستقر والتنفس صعب جدا وتسمم في الدم، هو في معهد ناصر اللي علي الكورنيش في الرعاية المركزة والزيارة من الساعه 4 الي 5 فقط، ادعو له وزيارة المريض بتفرق معاه كتير لان الوضع صعب، ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بالف سلامه.

أحمد البدرى

وأوضح صديق أحمد البدرى : أرجوكم لما حد يكون قريب منكم وفي عشرة وتعب أو في محنة روحوا زوره واطمنوا عليه بنفسكم بلاش جو البوستات وشغل السوشيال ميديا، ممكن يكون في بعد من زحمة الحياة بس لو حد بينك وبينه عشرة واتحط في موقف أجري وروح له عشان لما تقع تلاقي الناس حواليك، ربنا يشفي ويعافي كل مريض ويشفيك يا بدري.