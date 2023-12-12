شكلها أثار الجدل.. سر فقدان مى كساب لوزنها

أثارت الفنانة مى كساب حالة من الجدل الواسع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعد ظهورها اللافت بسبب نحافتها وفقدان وزن مبالغ فيه.

ويأتى السبب وراء فقدان مى كساب وزنها إنها خضعت إلى نظام غذائي ساعدها على التخسيس وهو ما كشفت عنه فى إحدى البرامج التلفزيونية.

وقالت مي كساب، إنها لم تفقد وزنها بسبب التنمر، ولكن من أجل داليدا ابنتها التي تبلغ من العمر ٥ سنوات، وكانت تطلب منها هذا الأمر بصورة مستمرة.

ووصفت مي كساب قرار فقدان وزنها عن طريقة عملية تخسيس:" أحسن قرار خدته في حياتي"، مشيرة إلى أنها تحسنت كثيرا في صحتها وقدرتها على الحركة والتعامل مع أطفالها.

مى كساب

من ناحية أخرى قد احتفل صناع فيلم "ذعر" الذى تشارك فيه مى كساب بعيد ميلادها والذى صادف بداية تصوير العمل.

وحضر الاحتفال بعيد ميلاد مى كساب كل من المخرج شادي علي والمنتج أشرف كمال وأبطال العمل أحمد فتحي ومحمود حافظ ومحمد رضوان وشريف أبوهميلة وفادي أشرف والمنتج الفني محمد جمال.

مى كساب

مى كساب

مى كساب