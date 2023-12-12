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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| طلاق مطرب شهير.. أحمد البدرى في حالة حرجة.. التحقيق مع رضا البحراوي ومحمود الليثي

مسلم
مسلم

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:
 

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

حرص الفنان نادر ابو الليف على الادلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية الحالية وذلك بمدرسة عابدين الثانوية

فى غيبوبة بالعناية المركزة .. تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري

أثار الفنان شريف إدريس حالة من الجدل الواسع وصدمة بالوسط الفنى عندما أعلن عن تعرض المخرج أحمد البدرى إلى أزمة صحية وقام الأطباء بمعهد ناصر ببتر قدمه.

حالة أحمد البدرى غير مستقرة خاصة بعد دخوله فى غيبوبة بالعناية المركزة وتعرضه إلى فيروس فى الدم وهو الأمر الذى يؤثر سلبيا على استقرار حالته الصحية.

شيرى عادل تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024.. شاهد

نشرت الفنانة شيرى عادل صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى أثناء مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية الحالية والادلاء بصوتها.

فى أحدث ظهور لها.. نيللى تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

حرصت الفنانة نيللى على المشاركة فى العرس الديمقراطى والادلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية الحالية وذلك فى أحدث ظهور لها.

حالته حرجة جدا.. صديق أحمد البدرى يكشف تطور صحته بعد بتر قدمه

نشر أحد المقربين من المخرج أحمد البدرى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف عن حالته الحرجة.

وقال أحد أقارب أحمد البدرى : أنا في المستشفى عند صديقي الغالي المخرج أحمد البدري، حالته حرجة وصعبة جدا جدا بعد بتر رجله، أرجو منكم الدعاء له بالشفاء العاجل.

طلاق مؤدي المهرجانات مسلم وميكا البغدادي رسميا

نشر مطرب المهرجانات مسلم تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى انفصاله رسميا عن زوجته ميكا البغدادي.

بسبب ألفاظ بذيئة.. الموسيقيين تحقق مع رضا البحراوي ومحمود الليثى.. تفاصيل

قامت اليوم نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب مصطفى كامل باستدعاء كل من المطرب رضا البحراوى والمطرب محمود الليثي، وذلك لإجراء التحقيق معهما بشأن العبارات والأمثال والشعارات المتدنية المستخدمة أثناء أداء فقراتهم الفنية والتي تسيء للفن وللقيم المجتمعية ، وهي أفعال  تستوجب العقاب بموجب مواد القانون رقم ٣٥ لسنة ٧٨ وتتيح للنقابة العامة شطب العضوية.

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