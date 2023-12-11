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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى غيبوبة بالعناية المركزة .. تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري

أحمد البدرى
أحمد البدرى

أثار الفنان شريف إدريس حالة من الجدل الواسع وصدمة بالوسط الفنى عندما أعلن عن تعرض المخرج أحمد البدرى إلى أزمة صحية وقام الأطباء بمعهد ناصر ببتر قدمه.

حالة أحمد البدرى غير مستقرة خاصة بعد دخوله فى غيبوبة بالعناية المركزة وتعرضه إلى فيروس فى الدم وهو الأمر الذى يؤثر سلبيا على استقرار حالته الصحية.

بعد بتر قدمه.. تفاصيل الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري

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أحمد البدرى 

وكان تعرض أحمد البدرى إلى أزمة صحية شديدة، حيث كان يعاني من مرض السكر وهو الأمر الذى تسبب له فى جرح شديد فى القدم والذى وصل إلى حد الغرغرينة، وهو الأمر الذى دفع الأطباء إلى ضرورة بار قدمه.

وكان ظهر أحمد البدرى فى الفترة الأخيرة وتحديدا بعزاء الفنان الراحل أشرف مصيلحى وقدمه فى الجبس، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل.

نشر الفنان شريف إدريس تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن بتر قدم المخرج أحمد البدري بسبب الأزمة الصحية التى تعرض لها حيث يعاني من مرض السكر.

وكتب شريف إدريس : "ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري.. ربنا يتمم شفاك علي خير.. للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر.. دعواتكم بالشفاء".

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