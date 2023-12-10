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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زغاريد لبلبة وغناء حكيم|20 صورة لنجوم الفن يحتفلون مع المواطنين بالانتخابات الرئاسية

نجوم الفن
نجوم الفن

شارك عدد كبير من النجوم فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية حتى الآن حيث حرصوا على الاحتفال مع المواطنين بهذا العرس الرئاسى الكبير.

وقد قامت الفنانة لبلبة بالاحتفال مع جمهورها بالزغاريد بينما شارك حكيم المواطنين بالغناء والاحتفال معهم وهو نفس الأمر بالنسبة للفنان محمود الليثى.

كما شارك كل من أشرف زكى وويزو وأحمد العوضى وحورية فرغلى وتامر عبد المنعم وصبرى فواز.

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الانتخابات الرئاسية

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالإضافة إلى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
أحمد العوضى الانتخابات الرئاسية حورية فرغلي عبد الفتاح السيسي صبرى فواز محمود الليثي حكيم

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