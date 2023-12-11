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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب ألفاظ بذيئة.. الموسيقيين تحقق مع رضا البحراوي ومحمود الليثى.. تفاصيل

محمود الليثى ورضا
محمود الليثى ورضا البحراوى

قامت اليوم نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب مصطفى كامل باستدعاء كل من المطرب رضا البحراوى والمطرب محمود الليثي
وذلك لإجراء التحقيق معهما بشأن العبارات والأمثال والشعارات المتدنية المستخدمه أثناء أداء فقراتهم الفنية والتي تسيء للفن وللقيم المجتمعية ، وهي أفعال  تستوجب العقاب بموجب مواد القانون رقم ٣٥ لسنة ٧٨ وتتيح للنقابة العامة شطب العضوية.

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وتطبيقاً لما أصر عليه النقيب العام الفنان مصطفى كامل منذ توليه المنصب بضرورة  الإرتقاء بالذوق العام ومحاسبة كل من يتجاوز حدود آداب المهنة . 

وأثناء التحقيقات أقر كلُّ منهما بالأخطاء الذي تم إرتكابه وقدما الإعتذارات عن هذه الأفعال وتعهدا بعدم تكرارها .

وانتهت تحقيقات الشئون القانونيه بإدانتهما وتوقيع عقوبات لكلِّ منهما تمهيداً لعرضها علي النقيب العام ومجلس الإداره . 

ثم جاء قرار النقيب العام / مصطفي كامل بإستدعاءهما إلي مكتبه فور انتهاء التحقيقات في حضور السادة أعضاء المجلس الفنان حلمي عبدالباقي والمايسترو محمد أبو اليزيد والدكتور أحمد أبو المجد والفنان منصور هندي والفنان خالد بيومي، وعلى نفس المبدأ الذي أرساه الفنان مصطفى كامل منذ توليه المنصب تم عقد جلسة وديه انتهت بقبول اعتذارهما وتعهدهما كتابياً بعدم التكرار . 

ووعودهما بتنقية الأجواء وإنهاء حالة المشاحنات فيما بينهما وبالفعل تم احتواء الأمر . 

وأظهرا المطربان خالص احترامهما للنقابة العامة وللمناخ العام الذي أصبحت عليه نقابة المهن الموسيقية .

وأظهرا روح التسامح والتصالح نزولاً على رغبة النقيب العام . 

واكتفى النقيب والمجلس بتوقيعهما على إقرارات وتعهدات بعدم تكرار مثل هذه الوقائع والتصرفات ، وخلال الجلسه أكد الفنان مصطفى كامل  إصراره على أن تظل النقابة العامة وجمعيتها العمومية أسرة واحدة تحيطها وتحكمها الضوابط والمعايير الأخلاقية وروح الزمالة واحترام قيم المجتمع وعدم خدش حياء أياً من أبناء الأسر المصرية. 

رضا البحراوى ومحمود الليثى
رضا البحراوى ومحمود الليثى
رضا البحراوى ومحمود الليثى
رضا البحراوى ومحمود الليثى
رضا البحراوى ومحمود الليثى
رضا البحراوى ومحمود الليثى
رضا البحراوى ومحمود الليثى
رضا البحراوى ومحمود الليثى
رضا البحراوى ومحمود الليثى
رضا البحراوى ومحمود الليثى
رضا البحراوى ومحمود الليثى
رضا البحراوى ومحمود الليثى
رضا البحراوى ومحمود الليثى
رضا البحراوى ومحمود الليثى
رضا البحراوى ومحمود الليثى
رضا البحراوى ومحمود الليثى
الفنان مصطفى كامل الفنان حلمي عبدالباقي الفنان خالد بيومي المهن الموسيقية المطرب رضا البحراوي المطرب محمود الليثي

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